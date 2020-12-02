***SANKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.12.2020 09:13
***SANKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SANKO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Temko İthalat İhracat ve Pazarlama A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890889
BIST
18:051.325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
0
En Düşük
0
18:057,8238
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0076
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8477
En Düşük
7,8120
18:059,4411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0141
|Açılış
|: 9,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,4765
En Düşük
9,4188
18:05456,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,59
|Açılış
|: 456,25
|
|Önceki Kapanış
|: 456,83
|
457,72
En Düşük
454,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAMEL
|25,66
|1.081.475
|% 0,00
|
|PAMEL
|25,66
|1.081.475
|% 0,00
|
|PAMEL
|25,66
|1.081.475
|% 0,00
|
|PAMEL
|25,66
|1.081.475
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8146
|7,8208
|% -0,14
|
|Euro
|9,4323
|9,4404
|% -0,16
|
|Sterlin
|10,4815
|10,5340
|% 0,02
|
|Frank
|8,6744
|8,7267
|% 0,08
|
|Riyal
|2,0833
|2,0937
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-1,25
|
|Altın Gr.
|456
|457
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|3.037
|3.083
|89,00
|
|Tam
|3.023
|3.099
|82,30
|
|Yarım
|1.461
|1.499
|39,81
|
|Çeyrek
|733
|750
|19,91
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,77
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,06
|
|B. Petrol
|47,10
|47,10
|-0,32
|