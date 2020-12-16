***SANKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.12.2020 09:15
***SANKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SANKO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sanko Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893303
BIST
12:021.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 13,34
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.403
12:027,8010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0352
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
12:029,5221
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0113
|Açılış
|: 9,5050
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|Önceki Kapanış
|: 9,5150
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9,5424
En Düşük
9,4474
12:02466,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,56
|Açılış
|: 466,75
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler12:02
|SNKRN
|9,24
|795.278
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|9.705.975
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.037.201
|% 9,99
|
|YAPRK
|54,55
|2.162.035
|% 9,98
|
|UZERB
|56,20
|736.670
|% 9,98
|
|EPLAS
|24,66
|381.416
|% -10,00
|
|MERIT
|71,50
|110.539
|% -9,95
|
|RAYSG
|22,64
|11.250.745
|% -9,94
|
|IZMDC
|11,40
|94.857.274
|% -9,74
|
|MMCAS
|4,04
|66.397
|% -7,55
|
|GARAN
|9,82
|950.322.235
|% 1,76
|
|SISE
|7,35
|879.218.846
|% 0,27
|
|TUPRS
|109,40
|618.329.416
|% 1,02
|
|YKBNK
|3,14
|555.038.757
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,49
|507.030.038
|% 1,29
|
|YKBNK
|3,14
|555.038.757
|% 0,00
|
|KLGYO
|2,61
|377.814.588
|% 5,67
|
|EKGYO
|2,12
|304.281.496
|% 0,95
|
|SISE
|7,35
|879.218.846
|% 0,27
|
|ODAS
|4,06
|440.778.046
|% 1,25
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7947
|7,8010
|% -0,45
|
|Euro
|9,5163
|9,5221
|% -0,12
|
|Sterlin
|10,4965
|10,5492
|% -0,09
|
|Frank
|8,7959
|8,8489
|% -0,23
|
|Riyal
|2,0716
|2,0820
|% -0,53
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|6,71
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|3.092
|3.139
|25,00
|
|Tam
|3.080
|3.158
|-2,75
|
|Yarım
|1.489
|1.527
|-1,33
|
|Çeyrek
|747
|764
|-0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,08
|
|B. Petrol
|50,77
|50,77
|0,01
|