***SANKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.12.2020 09:11
***SANKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SANKO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sanko Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894678
BIST
18:051.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
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0
En Düşük
0
18:057,6376
En Yüksek
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|: -0,04%
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|Açılış
|: 7,6450
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|Önceki Kapanış
|: 7,6400
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7,6551
En Düşük
7,6240
18:059,3321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
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|Açılış
|: 9,2950
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|Önceki Kapanış
|: 9,3300
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9,3489
En Düşük
9,2931
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
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|Açılış
|: 461,18
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|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
462,08
En Düşük
459,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLNMA
|31,90
|6.258.694
|% 4,93
|
|KAREL
|21,04
|83.368.021
|% 0,00
|
|TSPOR
|4,45
|96.973.213
|% 0,00
|
|TKNSA
|12,05
|22.315.662
|% 0,00
|
|TMSN
|14,03
|82.054.453
|% 0,00
|
|KAREL
|21,04
|83.368.021
|% 0,00
|
|TSPOR
|4,45
|96.973.213
|% 0,00
|
|TKNSA
|12,05
|22.315.662
|% 0,00
|
|TMSN
|14,03
|82.054.453
|% 0,00
|
|SEKUR
|12,42
|2.689.542
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,58
|1.685.399.836
|% 0,00
|
|GARAN
|9,96
|1.598.583.386
|% 0,00
|
|PETKM
|5,05
|1.477.814.275
|% 0,00
|
|TSKB
|1,90
|1.198.276.931
|% 0,00
|
|THYAO
|12,46
|900.023.773
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,58
|1.685.399.836
|% 0,00
|
|TSKB
|1,90
|1.198.276.931
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,18
|756.584.097
|% 0,00
|
|PETKM
|5,05
|1.477.814.275
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,05
|580.073.919
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6398
|7,6473
|% 0,09
|
|Euro
|9,3278
|9,3359
|% 0,06
|
|Sterlin
|10,3189
|10,3706
|% 0,28
|
|Frank
|8,5676
|8,6192
|% -0,04
|
|Riyal
|2,0300
|2,0402
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|4,13
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,87
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|-14,00
|
|Tam
|3.028
|3.105
|-16,14
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-7,81
|
|Çeyrek
|734
|751
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|25,77
|25,81
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,04
|
|B. Petrol
|51,38
|51,38
|0,14
|