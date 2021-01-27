***SANKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.01.2021 09:16
***SANKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SANKO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sanko Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904542
BIST
10:351.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,18
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.532
10:357,3600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0161
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3863
En Düşük
7,3418
10:358,9523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0140
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
8,9851
En Düşük
8,9312
10:35437,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,79
|Açılış
|: 437,87
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler10:32
|GEDIK
|23,32
|54.971.852
|% 10,00
|
|KONTR
|48,46
|59.042.261
|% 9,99
|
|INVEO
|161,80
|22.648.547
|% 9,99
|
|LUKSK
|48,44
|4.089.254
|% 9,99
|
|QNBFL
|145,30
|1.274.717
|% 9,99
|
|POLTK
|397,40
|8.259.959
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|213.300
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|73.642
|% -9,97
|
|MERIT
|131,30
|114.231
|% -9,95
|
|KSTUR
|191,20
|405.726
|% -9,94
|
|EKGYO
|2,54
|371.272.942
|% 0,00
|
|KARSN
|5,13
|313.353.360
|% 2,19
|
|GARAN
|9,43
|278.890.329
|% -0,95
|
|KRDMD
|7,02
|277.720.083
|% 1,74
|
|DOHOL
|3,96
|247.691.779
|% -1,98
|
|EKGYO
|2,54
|371.272.942
|% 0,00
|
|TSKB
|1,96
|122.196.205
|% 1,55
|
|KARSN
|5,13
|313.353.360
|% 2,19
|
|DOHOL
|3,96
|247.691.779
|% -1,98
|
|SKBNK
|1,53
|87.672.353
|% 2,00
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3577
|7,3618
|% 0,24
|
|Euro
|8,9479
|8,9530
|% 0,16
|
|Sterlin
|10,0974
|10,1480
|% 0,38
|
|Frank
|8,2788
|8,3287
|% 0,32
|
|Riyal
|1,9591
|1,9689
|% 0,37
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|-3,08
|
|Altın Gr.
|438
|438
|0,81
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|-26,00
|
|Tam
|2.898
|2.971
|-24,18
|
|Yarım
|1.401
|1.437
|-11,70
|
|Çeyrek
|703
|719
|-5,85
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,38
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,00
|
|B. Petrol
|56,05
|56,05
|0,41
|
Seans Raporu
10:32
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10:43YAPRK
Yüzde -5.15 oranında düşüşle 119.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 388 adet işlem
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10:42AKSEN
Yüzde -3.34 oranında düşüşle 10.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 998, 798 adet işlem
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10:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 98 kaybederek (% -0.12 ) 1, 635
-
10:41
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, INVEO, LUKSK
-
10:41XU100
Endeks 1, 535 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 3, 971.00 milyon TL de