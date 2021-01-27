***SANKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.01.2021 09:17
***SANKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
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İlgili Şirketler SANKO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sanko Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarim/904543
BIST
10:341.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,17
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.532
10:347,3596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0157
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3863
En Düşük
7,3418
10:348,9517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0134
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
8,9851
En Düşük
8,9312
10:34438,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,98
|Açılış
|: 438,09
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler10:34
|KONTR
|48,46
|58.870.082
|% 9,99
|
|INVEO
|161,80
|22.534.801
|% 9,99
|
|LUKSK
|48,44
|4.089.254
|% 9,99
|
|QNBFL
|145,30
|1.274.717
|% 9,99
|
|SEKUR
|32,52
|19.827.188
|% 9,94
|
|POLTK
|397,40
|8.194.785
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|213.300
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|73.642
|% -9,97
|
|MERIT
|131,30
|114.231
|% -9,95
|
|KSTUR
|191,20
|405.726
|% -9,94
|
|EKGYO
|2,54
|356.178.351
|% 0,00
|
|KARSN
|5,16
|304.157.530
|% 2,79
|
|GARAN
|9,41
|268.979.864
|% -1,16
|
|KRDMD
|7,05
|253.048.074
|% 2,17
|
|DOHOL
|3,97
|244.783.362
|% -1,73
|
|EKGYO
|2,54
|356.178.351
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,97
|244.783.362
|% -1,73
|
|KARSN
|5,16
|304.157.530
|% 2,79
|
|SKBNK
|1,53
|87.500.143
|% 2,00
|
|TSKB
|1,95
|108.579.777
|% 1,04
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3559
|7,3596
|% 0,21
|
|Euro
|8,9468
|8,9517
|% 0,15
|
|Sterlin
|10,1014
|10,1521
|% 0,42
|
|Frank
|8,2822
|8,3321
|% 0,36
|
|Riyal
|1,9597
|1,9695
|% 0,40
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-2,55
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,00
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|-26,00
|
|Tam
|2.898
|2.971
|-24,18
|
|Yarım
|1.401
|1.437
|-11,70
|
|Çeyrek
|703
|719
|-5,85
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,39
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,00
|
|B. Petrol
|56,05
|56,05
|0,41
|
Seans Raporu
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