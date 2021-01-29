***SANKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.01.2021 14:52
***SANKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SANKO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sanko Petrokimya Mamüllleri San. ve Tic A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906033
BIST
16:091.475
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -23,12
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
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1.496
En Düşük
1.474
16:097,2958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0384
|Açılış
|: 7,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
16:098,8615
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0424
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
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8,9400
En Düşük
8,8373
16:09440,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 5,69
|Açılış
|: 439,95
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,07
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler16:07
|PKENT
|1.524,60
|21.908.909
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|592.426
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|28.781.683
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SEKUR
|32,20
|20.452.737
|% 9,97
|
|BURVA
|44,10
|14.178.564
|% -10,00
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|PARSN
|28,70
|190.287.362
|% -8,07
|
|KAPLM
|37,22
|7.425.423
|% -7,64
|
|GUBRF
|72,90
|2.026.608.753
|% 5,50
|
|GARAN
|9,30
|1.581.827.534
|% -0,96
|
|KOZAL
|115,80
|1.116.106.174
|% -1,36
|
|KARSN
|5,11
|1.045.987.889
|% 2,40
|
|DOHOL
|3,85
|1.040.792.845
|% 3,49
|
|EKGYO
|2,34
|951.126.914
|% -1,27
|
|DOHOL
|3,85
|1.040.792.845
|% 3,49
|
|KARSN
|5,11
|1.045.987.889
|% 2,40
|
|ODAS
|3,78
|659.729.898
|% -1,56
|
|GARAN
|9,30
|1.581.827.534
|% -0,96
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3052
|7,3084
|% -0,35
|
|Euro
|8,8690
|8,8763
|% -0,31
|
|Sterlin
|10,0126
|10,0628
|% -0,29
|
|Frank
|8,1924
|8,2418
|% -0,38
|
|Riyal
|1,9449
|1,9546
|% -0,24
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|26,88
|
|Altın Gr.
|438
|438
|3,72
|
|Cumhuriyet
|2.891
|2.934
|-30,00
|
|Tam
|2.879
|2.954
|-28,01
|
|Yarım
|1.391
|1.429
|-13,55
|
|Çeyrek
|698
|714
|-6,77
|
|Gümüş.Ons
|27,44
|27,47
|0,88
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,16
|
Seans Raporu
16:07
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16:19VAKFN
Yüzde -7.00 oranında düşüşle 8.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 867, 291 adet işlem
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16:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 59 kaybederek (% -1.33 ) 1, 305
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16:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYCES, TACTR, PSDTC, FADE, GLBMD, YAPRK, SNKRN, PSDTC, KONTR, PSDTC
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16:18
PSDTC, VERTU, ISATR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:18
NIBAS, BRMEN, CASA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında