***SANKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.02.2021 09:11
***SANKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SANKO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sanko Petrokimya Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907119
BIST
10:281.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,91
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.527
En Düşük
1.518
10:287,1702
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0321
|Açılış
|: 7,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
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7,2044
En Düşük
7,1551
10:288,6309
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0366
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
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8,6838
En Düşük
8,6192
10:28424,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,13
|Açılış
|: 424,08
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
423,01
BIST En Aktif Hisseler10:28
|EKIZ
|10,56
|1.761.609
|% 10,00
|
|GEDIK
|25,84
|56.594.016
|% 9,96
|
|YESIL
|241,90
|3.990.624
|% 9,95
|
|DAGHL
|15,49
|4.906.366
|% 9,94
|
|ISKPL
|25,90
|3.812.092
|% 9,93
|
|ISBIR
|4.590,00
|559.980
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,30
|53.897
|% -10,00
|
|TACTR
|26,00
|2.363.582
|% -9,91
|
|NIBAS
|33,30
|7.149.183
|% -7,50
|
|ESEN
|34,70
|62.097.706
|% -6,72
|
|ODAS
|4,21
|355.116.993
|% 4,99
|
|ISFIN
|4,28
|291.112.882
|% 2,88
|
|DOHOL
|4,08
|236.313.701
|% -3,32
|
|KOZAL
|122,40
|204.772.004
|% 0,91
|
|KRDMD
|6,95
|164.802.991
|% -0,43
|
|ODAS
|4,21
|355.116.993
|% 4,99
|
|ISFIN
|4,28
|291.112.882
|% 2,88
|
|DOHOL
|4,08
|236.313.701
|% -3,32
|
|SKBNK
|1,50
|82.676.840
|% 1,35
|
|ALBRK
|2,25
|92.183.333
|% 5,63
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1660
|7,1702
|% -0,45
|
|Euro
|8,6248
|8,6309
|% -0,42
|
|Sterlin
|9,7583
|9,8072
|% -0,52
|
|Frank
|7,9514
|7,9993
|% -0,46
|
|Riyal
|1,9054
|1,9150
|% -0,46
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|3,18
|
|Altın Gr.
|423
|423
|-2,07
|
|Cumhuriyet
|2.810
|2.852
|-40,00
|
|Tam
|2.796
|2.867
|-40,84
|
|Yarım
|1.352
|1.387
|-19,75
|
|Çeyrek
|678
|693
|-9,88
|
|Gümüş.Ons
|26,93
|26,96
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,07
|
|B. Petrol
|57,78
|57,78
|-0,02
|