***SANKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.09.2023 08:57
***SANKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sanko Petrokimya Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195533
BIST
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13:057.901
En Düşük
|Değişim
|: -0,77%
|| -61,19
|Açılış
|: 7.952
|
|Önceki Kapanış
|: 7.962
|
7.852
En Yüksek
7.952
13:0527,0196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0376
|Açılış
|: 26,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,0245
En Düşük
26,6961
13:0528,8525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0465
|Açılış
|: 28,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
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28,8655
En Düşük
28,2350
13:051.674,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,98
|Açılış
|: 1.674,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.669,39
|
1.676,68
En Düşük
1.650,71
BIST En Aktif Hisseler13:03
|ISBTR
|219.304,90
|1.315.829
|% 10,00
|
|MIATK
|500,20
|299.616.921
|% 9,98
|
|METUR
|13,78
|66.996.321
|% 9,98
|
|TRILC
|17,30
|255.318.081
|% 9,98
|
|ELITE
|47,90
|279.005.644
|% 9,96
|
|PEKGY
|25,38
|238.905.008
|% -10,00
|
|ATSYH
|56,70
|2.188.280
|% -10,00
|
|INGRM
|540,50
|200.388.719
|% -9,99
|
|QNBFL
|360,00
|407.160
|% -9,98
|
|SUMAS
|223,10
|4.543.052
|% -9,97
|
|THYAO
|222,90
|3.523.622.322
|% -1,85
|
|EBEBK
|80,25
|2.025.814.150
|% 5,87
|
|SISE
|53,25
|1.868.937.053
|% -2,38
|
|TUPRS
|140,80
|1.663.725.117
|% -0,49
|
|ISCTR
|21,84
|1.601.366.963
|% 1,20
|
|ZOREN
|4,76
|592.478.908
|% -0,63
|
|PSGYO
|5,27
|554.191.787
|% 3,33
|
|EKGYO
|8,32
|805.359.797
|% -0,36
|
|ODAS
|11,99
|1.106.254.523
|% -2,36
|
|YKBNK
|16,26
|1.421.799.404
|% 1,18
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0144
|27,0202
|% 0,14
|
|Euro
|28,8433
|28,8496
|% 0,15
|
|Sterlin
|33,4082
|33,5757
|% 0,30
|
|Frank
|30,0503
|30,2313
|% 0,36
|
|Riyal
|7,1809
|7,2169
|% 0,13
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|3,05
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.673
|3,95
|
|Cumhuriyet
|11.306
|11.477
|-20,00
|
|Tam
|11.073
|11.142
|9,00
|
|Yarım
|5.554
|5.594
|4,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.797
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,17
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,10
|20,13
|0,13
|
|B. Petrol
|94,26
|94,26
|0,33
|