***SANKO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
31.08.2020 09:30
***SANKO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANKO PAZARLAMA İTHALAT VE İHRACAT A.Ş.'nin 27.08.2020 tarihinde başlayan % 5 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 31.08.2020 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871711
BIST
15:121.085
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -16,01
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.101
|
1.102
En Düşük
1.082
15:127,3532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0197
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3630
|
7,3596
En Düşük
7,2953
15:128,7785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0772
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7807
En Düşük
8,6730
15:12464,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,20
|Açılış
|: 464,52
|
|Önceki Kapanış
|: 463,31
|
466,09
En Düşük
460,95
BIST En Aktif Hisseler15:10
|INTEM
|19,80
|20.897.906
|% 10,00
|
|PKENT
|935,00
|6.584.998
|% 10,00
|
|SEKUR
|7,92
|8.340.116
|% 10,00
|
|ULAS
|3,19
|35.958.328
|% 10,00
|
|KENT
|543,00
|40.005.287
|% 9,99
|
|KSTUR
|67,10
|36.928
|% -9,87
|
|MERIT
|32,92
|123.694
|% -9,81
|
|BMELK
|4,90
|291.847
|% -6,67
|
|POLTK
|160,00
|257.429
|% -5,83
|
|DOAS
|14,84
|25.501.499
|% -4,87
|
|KRDMD
|3,10
|878.767.900
|% 0,32
|
|EKGYO
|1,76
|501.949.402
|% -3,83
|
|GUSGR
|6,24
|496.294.613
|% -3,26
|
|GARAN
|6,80
|429.711.637
|% -1,73
|
|FENER
|25,58
|400.057.620
|% 3,90
|
|KRDMD
|3,10
|878.767.900
|% 0,32
|
|EKGYO
|1,76
|501.949.402
|% -3,83
|
|GSRAY
|3,14
|268.796.509
|% 2,28
|
|ZOREN
|2,79
|236.093.835
|% 0,36
|
|YKBNK
|2,03
|163.616.211
|% -0,98
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3477
|7,3552
|% 0,30
|
|Euro
|8,7726
|8,7794
|% 0,90
|
|Sterlin
|9,7631
|9,8121
|% 0,01
|
|Frank
|8,1117
|8,1606
|% 0,43
|
|Riyal
|1,9543
|1,9641
|% 0,25
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|1,21
|
|Altın Gr.
|464
|464
|1,04
|
|Cumhuriyet
|3.083
|3.129
|9,00
|
|Tam
|3.064
|3.140
|1,29
|
|Yarım
|1.481
|1.519
|0,63
|
|Çeyrek
|743
|760
|0,31
|
|Gümüş.Ons
|27,92
|27,96
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,11
|
|B. Petrol
|46,30
|46,30
|0,49
|
Seans Raporu
15:10
daha fazla
-
15:26CLEBI
Yüzde -4.71 oranında düşüşle 69.85 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 838 adet işlem
-
15:25XU100
Endeks 1, 084 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 53 altında . İşlem hacmi 8, 705.00 milyon TL de
-
15:24DOAS
Yüzde -4.74 oranında düşüşle 14.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 695, 309 adet işlem
-
15:22GEDIK
Yüzde -4.64 oranında düşüşle 9.67 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 561, 499 adet işlem
-
15:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, EREGL, KOZAL