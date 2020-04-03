***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
03.04.2020 16:44
***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki kararı almıştır.
Denetimden Sorumlu Komite'mizin de uygun görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslar çerçevesinde
- Şirketimizin 2020 yılı hesaplarının "KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'' ünvanlı bağımsız denetim kuruluşuna denetlettirilmesine ve bu hususun yapılacak olan ilk Genel Kurula teklif edilmesine, oybirliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834634
BIST
17:1689.514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 3,53
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.969
En Düşük
89.043
17:166,6919
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0774
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7247
En Düşük
6,6075
17:167,2267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0168
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2712
En Düşük
7,1664
17:16347,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 4,19
|Açılış
|: 347,61
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,97
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|13,31
|7.930.931
|% 10,00
|
|SERVE
|1,76
|189.824
|% 10,00
|
|MAALT
|65,15
|5.956.697
|% 9,96
|
|AYCES
|13,71
|4.200.952
|% 9,94
|
|IDGYO
|2,66
|4.079.591
|% 9,92
|
|RTALB
|4,16
|3.457.093
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.584.053
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|117.358
|% -8,57
|
|GSRAY
|2,03
|267.917.633
|% -7,73
|
|TSPOR
|2,88
|243.125.742
|% -6,80
|
|PETKM
|3,44
|930.900.130
|% -0,58
|
|SASA
|8,38
|521.351.710
|% 9,40
|
|TUPRS
|85,00
|512.596.377
|% 2,84
|
|ASELS
|23,32
|472.392.388
|% 0,78
|
|GARAN
|7,51
|462.720.824
|% -1,18
|
|PETKM
|3,44
|930.900.130
|% -0,58
|
|GSRAY
|2,03
|267.917.633
|% -7,73
|
|IHLGM
|1,01
|126.306.782
|% 1,00
|
|YKBNK
|1,83
|159.165.325
|% -1,08
|
|TSPOR
|2,88
|243.125.742
|% -6,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1797
|8,2208
|% 0,05
|
|Frank
|6,8176
|6,8586
|% 0,77
|
|Riyal
|1,7757
|1,7846
|% 1,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.619
|4,25
|
|Altın Gr.
|347
|348
|4,16
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,41
|14,44
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,09
|3,10
|0,02
|
|B. Petrol
|33,44
|33,44
|3,50
|
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