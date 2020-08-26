***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
26.08.2020 17:44
***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
14.07.2020
Tescil Tarihi
24.08.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
25.08.2020-10145
Açıklamalar
Şirketimizin 14.07.2020
tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2020 hesap dönemi finansal raporların denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 24.08.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 25.08.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871280
BIST
17:391.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,31
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.105
En Düşük
1.086
17:397,3885
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0017
|Açılış
|: 7,4040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,4161
En Düşük
7,3356
17:398,7311
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0155
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7650
|
8,7855
En Düşük
8,6628
17:39461,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,70
|Açılış
|: 461,14
|
|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
461,69
En Düşük
450,22
BIST En Aktif Hisseler17:39
|CRFSA
|6,83
|10.685.419
|% 9,98
|
|TKURU
|117,10
|540.534
|% 9,95
|
|LKMNH
|7,56
|23.648.910
|% 9,88
|
|OZBAL
|5,01
|39.444.833
|% 9,87
|
|RALYH
|5,37
|3.414.080
|% 9,82
|
|CEOEM
|4,04
|27.858.695
|% -6,48
|
|ISGSY
|7,83
|10.807.273
|% -5,09
|
|FADE
|5,10
|5.442.824
|% -4,67
|
|TUCLK
|5,56
|26.807.316
|% -4,14
|
|SODSN
|11,50
|23.750
|% -4,09
|
|EKGYO
|1,86
|359.917.067
|% -1,06
|
|PGSUS
|47,32
|353.853.868
|% 0,81
|
|BIMAS
|71,00
|350.266.338
|% 2,01
|
|VAKBN
|4,10
|221.074.954
|% 0,49
|
|TKFEN
|15,19
|216.927.457
|% -0,72
|
|ADESE
|2,01
|163.368.172
|% 3,61
|
|IHLGM
|1,48
|102.525.734
|% 0,00
|
|CUSAN
|5,52
|121.424.604
|% 8,02
|
|HLGYO
|2,11
|37.711.498
|% 0,48
|
|TKNSA
|5,76
|87.751.984
|% 4,35
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3826
|7,3885
|% -0,02
|
|Euro
|8,7245
|8,7311
|% -0,18
|
|Sterlin
|9,7272
|9,7760
|% 0,32
|
|Frank
|8,0963
|8,1451
|% -0,21
|
|Riyal
|1,9635
|1,9734
|% -0,11
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|5,90
|
|Altın Gr.
|461
|461
|3,03
|
|Cumhuriyet
|3.046
|3.092
|12,00
|
|Tam
|3.037
|3.114
|10,11
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|4,89
|
|Çeyrek
|736
|753
|2,45
|
|Gümüş.Ons
|26,78
|26,81
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,11
|
|B. Petrol
|46,45
|46,45
|0,16
|
Seans Raporu
17:39
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17:49FENER
Yüzde 6.77 oranında artışla 22.38 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 020, 912 adet işlem
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17:48ULAS
Yüzde 9.59 oranında artışla 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 901, 028 adet işlem
-
17:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, THYAO, EKGYO
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17:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 51 kaybederek (% -0.05 ) 1, 005
-
17:47
OZRDN, IZFAS, IHGZT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında