***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi14.07.2020Tescil Tarihi24.08.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su25.08.2020-10145AçıklamalarŞirketimizin 14.07.2020tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2020 hesap dönemi finansal raporların denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 24.08.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 25.08.2020 tarihinde yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871280BIST