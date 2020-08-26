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***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

26.08.2020 17:44
GÜNCEL HABERLER



***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
14.07.2020
Tescil Tarihi
24.08.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
25.08.2020-10145
Açıklamalar

Şirketimizin 14.07.2020
 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2020 hesap dönemi finansal raporların denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 24.08.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 25.08.2020 tarihinde yayınlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871280


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Yarım 1.468 1.506 4,89  
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