***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki kararı almıştır.Denetimden Sorumlu Komite'mizin de uygun görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslar çerçevesinde- Şirketimizin 2023 yılı hesaplarının "KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'' ünvanlı bağımsız denetim kuruluşuna denetlettirilmesine ve bu hususun yapılacak olan ilk Genel Kurula teklif edilmesine, oybirliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161367BIST