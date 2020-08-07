***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor









***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler90.000.000 70.132.468 72.915.388 -317.557 9.536.516 33.949.189 10.986.464 287.202.468 287.202.468Transferler1.589.478 9.396.986 -10.986.464 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.370.186 -75.453 3.370.186 22.775.672 22.700.219 22.700.219Sermaye Arttırımı30 10.000.000 -10.000.000Kar Payları-9.000.000 -9.000.000 -9.000.000Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 60.132.468 69.545.202 -393.010 11.125.994 37.716.361 22.775.672 300.902.687 300.902.687Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 60.132.468 70.668.597 -288.724 11.125.994 36.592.966 37.272.951 315.504.252 315.504.252Transferler37.272.951 -37.272.951 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 -2.246.791 -32.356 2.246.791 21.731.917 21.699.561 21.699.561Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 60.132.468 68.421.806 -321.080 11.125.994 76.112.708 21.731.917 337.203.813 337.203.813Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI29.805.499 222.810Dönem Karı (Zararı)21.731.917 22.775.672Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)21.731.917 22.775.672Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.341.170 5.948.595Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15.18 1.819.566 1.793.281Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-220.592 -502.707Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -220.540 -563.694Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 -52 60.987Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler446.403 271.153Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28 446.403 271.153Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.705.334 -1.997.269Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.925.322 -2.015.896Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler219.988 18.627Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler41 5.993.223 6.427.011Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler7.904 -42.874İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler9.411.211 -25.694.541Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-57.027.784 -11.346.271İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.695.821 -31.078İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-58.723.605 -11.315.193Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.368 2.559.157İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.368 2.559.157Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.273.275 -1.291.638Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler67.321.215 -16.122.174İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)67.379.110 -16.197.388İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-57.895 75.214Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler395.423 506.385İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)395.423 506.385Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları36.484.298 3.029.726Alınan Faiz836.594 1.334.595Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler28 -94.319 -244.314Vergi İadeleri (Ödemeleri)41 -7.421.074 -3.897.197YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-540.900 -138.498Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-540.900 -138.498Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -540.900 -15.600Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 0 -122.898FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -9.000.000Ödenen Temettüler0 -9.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)29.264.599 -8.915.688Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.965.842 1.778.006NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)31.230.441 -7.137.682DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 61.452.344 56.711.009DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 92.682.785 49.573.327Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 92.682.785 61.452.344Ticari Alacaklar8 251.956.807 195.509.315İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 257.445 1.953.303İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar251.699.362 193.556.012Diğer Alacaklar133.574 110.737İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 133.574 110.737Stoklar11 5.876.665 2.337.064Diğer Dönen Varlıklar101.605 120.074İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 101.605 120.074ARA TOPLAM350.751.436 259.529.534TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR350.751.436 259.529.534DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar1.337.602 3.160.394İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 1.337.602 3.160.394Diğer Alacaklar3.612 3.612İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 3.612 3.612Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 260.000 260.000Maddi Duran Varlıklar105.323.938 106.550.959Binalar15 104.481.361 106.144.089Tesis, Makine ve Cihazlar15 274.769 157.688Mobilya ve Demirbaşlar15 548.564 226.572Özel Maliyetler15 19.244 22.610Maddi Olmayan Duran Varlıklar118.289 169.934Bilgisayar Yazılımları18 118.289 169.934TOPLAM DURAN VARLIKLAR107.043.441 110.144.899TOPLAM VARLIKLAR457.794.877 369.674.433KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar8 93.867.952 26.766.725İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 93.629.643 26.471.121İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar238.309 295.604Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar28 568.410 912.932Diğer Borçlar191.385 177.925İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 191.385 177.925Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.278.426 782.390İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 1.278.426 782.390Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü41 2.174.448 3.360.223Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler543.373 345.280İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 543.373 345.280ARA TOPLAM98.623.994 32.345.475TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER98.623.994 32.345.475UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar3.333.186 2.939.620Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar28 3.333.186 2.939.620Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü41 18.633.884 18.885.086TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.967.070 21.824.706TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER120.591.064 54.170.181ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar337.203.813 315.504.252Ödenmiş Sermaye30 100.000.000 100.000.000Sermaye Düzeltme Farkları30 60.132.468 60.132.468Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)68.100.726 70.379.873Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)68.100.726 70.379.873Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 68.421.806 70.668.597Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -321.080 -288.724Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11.125.994 11.125.994Yasal Yedekler30 11.125.994 11.125.994Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 76.112.708 36.592.966Net Dönem Karı veya Zararı21.731.917 37.272.951TOPLAM ÖZKAYNAKLAR337.203.813 315.504.252TOPLAM KAYNAKLAR457.794.877 369.674.433Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 372.441.857 479.817.457 135.473.162 248.941.568Satışların Maliyeti31 -361.058.548 -463.235.487 -131.522.675 -240.180.909TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.383.309 16.581.970 3.950.487 8.760.659BRÜT KAR (ZARAR)11.383.309 16.581.970 3.950.487 8.760.659Genel Yönetim Giderleri33.34 -3.650.043 -3.678.677 -1.783.941 -1.972.690Pazarlama Giderleri33.34 -8.675.714 -8.147.231 -4.290.882 -4.212.665Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler35 29.451.482 32.599.323 9.442.832 10.307.825Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler35 -10.002.957 -14.059.444 -181.492 -2.661.992ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)18.506.077 23.295.941 7.137.004 10.221.137FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)18.506.077 23.295.941 7.137.004 10.221.137Finansman Gelirleri38 10.980.158 7.495.248 5.823.535 3.661.959Finansman Giderleri38 -1.761.095 -1.588.506 -1.238.025 -1.100.533SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)27.725.140 29.202.683 11.722.514 12.782.563Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.993.223 -6.427.011 -2.468.323 -2.813.438Dönem Vergi (Gideri) Geliri41 -6.235.299 -6.404.428 -2.239.866 -2.614.737Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri41 242.076 -22.583 -228.457 -198.701SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)21.731.917 22.775.672 9.254.191 9.969.125DÖNEM KARI (ZARARI)21.731.917 22.775.672 9.254.191 9.969.125Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları21.731.917 22.775.672 9.254.191 9.969.125Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,22000000 0,23000000 0,09000000 0,10000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-32.356 -75.453 -17.321 13.661Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)39 -41.482 -96.734 -22.206 17.515Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler9.126 21.281 4.885 -3.854Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri39.41 9.126 21.281 4.885 -3.854Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-32.356 -75.453 -17.321 13.661TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)21.699.561 22.700.219 9.236.870 9.982.786Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları21.699.561 22.700.219 9.236.870 9.982.786http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866777BIST