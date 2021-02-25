***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor









***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler90.000.000 70.132.468 72.915.388 -317.557 9.536.516 33.949.189 10.986.464 287.202.468 287.202.468Transferler31 1.589.478 9.396.986 -10.986.464 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 -2.246.791 28.833 2.246.791 37.272.951 37.301.784 37.301.784Sermaye Arttırımı30 10.000.000 -10.000.000Kar Payları30 -9.000.000 -9.000.000 -9.000.000Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 60.132.468 70.668.597 -288.724 11.125.994 36.592.966 37.272.951 315.504.252 315.504.252Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 60.132.468 70.668.597 -288.724 11.125.994 36.592.966 37.272.951 315.504.252 315.504.252Transferler31 2.229.908 35.043.043 -37.272.951 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 141.661.424 -87.357 1.454.095 45.316.402 188.344.564 188.344.564Sermaye Arttırımı30 5.000.000 -5.000.000Kar Payları30 -9.000.000 -9.000.000 -9.000.000Dönem Sonu Bakiyeler105.000.000 55.132.468 212.330.021 -376.081 13.355.902 64.090.104 45.316.402 494.848.816 494.848.816Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-18.979.614 12.356.233Dönem Karı (Zararı)45.316.402 37.272.951Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)45.316.402 37.272.951Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.484.672 13.179.781Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15.18 3.661.894 3.586.384Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-389.556 -1.297.646Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -383.849 -1.291.072Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 -5.707 -6.574Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler729.689 756.299Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28 729.689 756.299Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-5.729.064 -433.099Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-5.727.724 96.460Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-1.340 -529.559Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-740.000 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler36 -740.000 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler41 15.657.692 10.525.597Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-2.705.983 42.246İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-59.326.535 -33.382.380Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-52.741.009 9.709.177İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.461.302 -1.858.019İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-54.202.311 11.567.196Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-318.845 2.421.706İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-318.845 2.421.706Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler308.093 -584.266Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.144.392 -45.586.346İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-11.444.224 -45.729.126İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)299.832 142.780Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.569.618 657.349İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4.569.618 657.349Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.525.461 17.070.352Alınan Faiz1.907.556 2.731.544Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler28 -412.588 -470.620Vergi İadeleri (Ödemeleri)41 -16.949.121 -6.975.043YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-825.900 -174.308Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-825.900 -174.308Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -679.165 -51.410Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -146.735 -122.898FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.000.000 -9.000.000Ödenen Temettüler30.2 -9.000.000 -9.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-28.805.514 3.181.925Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi4.091.196 1.559.410NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-24.714.318 4.741.335DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 61.452.344 56.711.009DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 36.738.026 61.452.344Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 36.738.026 61.452.344Ticari Alacaklar8 251.957.044 195.509.315İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.531.126 1.953.303İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar250.425.918 193.556.012Diğer Alacaklar124.800 110.737İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 124.800 110.737Stoklar11 1.616.631 2.337.064Diğer Dönen Varlıklar424.684 120.074İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 424.684 120.074ARA TOPLAM290.861.185 259.529.534TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR290.861.185 259.529.534DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar0 3.160.394İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 0 3.160.394Diğer Alacaklar3.784 3.612İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 3.784 3.612Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 1.000.000 260.000Maddi Duran Varlıklar249.389.930 106.550.959Binalar15 248.540.000 106.144.089Tesis, Makine ve Cihazlar15 236.022 157.688Mobilya ve Demirbaşlar15 598.031 226.572Özel Maliyetler15 15.877 22.610Maddi Olmayan Duran Varlıklar216.336 169.934Bilgisayar Yazılımları18 216.336 169.934TOPLAM DURAN VARLIKLAR250.610.050 110.144.899TOPLAM VARLIKLAR541.471.235 369.674.433KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar8 15.623.673 26.766.725İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 15.034.360 26.471.121İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar589.313 295.604Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar28 1.106.738 912.932Diğer Borçlar153.356 177.925İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 153.356 177.925Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.317.362 782.390İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 2.317.362 782.390Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü41 112.869 3.360.223Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler517.484 345.280İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 517.484 345.280ARA TOPLAM19.831.482 32.345.475TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.831.482 32.345.475UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar3.365.917 2.939.620Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar28 3.365.917 2.939.620Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü41 23.425.020 18.885.086TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.790.937 21.824.706TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER46.622.419 54.170.181ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar494.848.816 315.504.252Ödenmiş Sermaye30.1 105.000.000 100.000.000Sermaye Düzeltme Farkları30.1 55.132.468 60.132.468Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)211.953.940 70.379.873Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)211.953.940 70.379.873Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30.3 212.330.021 70.668.597Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30.3 -376.081 -288.724Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13.355.902 11.125.994Yasal Yedekler30.2 13.355.902 11.125.994Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30.4 64.090.104 36.592.966Net Dönem Karı veya Zararı45.316.402 37.272.951TOPLAM ÖZKAYNAKLAR494.848.816 315.504.252TOPLAM KAYNAKLAR541.471.235 369.674.433Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 914.603.118 905.694.333Satışların Maliyeti31 -887.124.122 -870.715.560TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)27.478.996 34.978.773BRÜT KAR (ZARAR)27.478.996 34.978.773Genel Yönetim Giderleri33.34 -7.754.430 -7.170.321Pazarlama Giderleri33.34 -19.112.763 -16.868.424Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler35 64.438.735 46.594.679Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler35 -27.513.527 -17.802.389ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)37.537.011 39.732.318Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler36 740.000 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)38.277.011 39.732.318Finansman Gelirleri38 27.702.113 11.903.865Finansman Giderleri38 -5.005.030 -3.837.635SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)60.974.094 47.798.548Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-15.657.692 -10.525.597Dönem Vergi (Gideri) Geliri41 -13.701.767 -10.335.266Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri41 -1.955.925 -190.331SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)45.316.402 37.272.951DÖNEM KARI (ZARARI)45.316.402 37.272.951Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları42 45.316.402 37.272.951Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,43000000 0,35000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar143.028.162 28.833Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)15 145.721.367 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)39 -109.196 36.966Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.584.009 -8.133Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri39.41 -2.584.009 -8.133Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)143.028.162 28.833TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)188.344.564 37.301.784Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları188.344.564 37.301.784http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913024BIST