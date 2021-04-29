***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor









***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 60.132.468 70.668.597 -288.724 11.125.994 36.592.966 37.272.951 315.504.252 315.504.252Transferler37.272.951 -37.272.951 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.246.791 -15.035 2.246.791 12.477.726 12.462.691 12.462.691Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 60.132.468 68.421.806 -303.759 11.125.994 76.112.708 12.477.726 327.966.943 327.966.943Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.000.000 55.132.468 212.330.021 -376.081 13.355.902 64.090.104 45.316.402 494.848.816 494.848.816Transferler45.316.402 -45.316.402 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI45.705.543 5.719.769Dönem Karı (Zararı)19.254.132 12.477.726Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)19.254.132 12.477.726Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler626.469 -2.454.490Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15.18 2.045.417 903.860Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-315.482 125.664Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -319.024 116.009Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 3.542 9.655Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler347.441 305.243Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28 347.441 305.243Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-6.606.662 -7.340.796Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-6.785.783 -8.127.771Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler179.121 786.975Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-11.327 -15.035Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-11.327 -15.035Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler41 4.517.503 3.524.900Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler649.579 41.674İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler25.307.396 2.098.334Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-27.208.578 -22.309.592İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.082.931 1.764.682İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-28.291.509 -24.074.274Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-509.060 -15.176İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-509.060 -15.176Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.906.791 -1.848.464Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler49.944.885 21.931.977İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)49.759.586 21.726.362İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)185.299 205.615Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.986.940 4.339.589İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5.986.940 4.339.589Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları45.187.997 12.121.570Alınan Faiz868.463 419.006Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler28 -179.716 -34.738Vergi İadeleri (Ödemeleri)41 -171.201 -6.786.069YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-138.437 -247.055Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-138.437 -247.055Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -24.267 -247.055Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -114.170 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)45.567.106 5.472.714Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi4.385.704 4.210.477NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)49.952.810 9.683.191DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 36.738.026 61.452.344DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 86.690.836 71.135.535Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 86.690.836 36.738.026Ticari Alacaklar8 271.078.284 251.957.044İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 448.195 1.531.126İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar270.630.089 250.425.918Diğer Alacaklar126.900 124.800İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 126.900 124.800Stoklar11 13.450.036 1.616.631Diğer Dönen Varlıklar931.644 424.684İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 931.644 424.684ARA TOPLAM372.277.700 290.861.185TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR372.277.700 290.861.185DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar3.784 3.784İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 3.784 3.784Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 1.000.000 1.000.000Maddi Duran Varlıklar247.406.876 249.389.930Binalar15 246.594.499 248.540.000Tesis, Makine ve Cihazlar15 221.917 236.022Mobilya ve Demirbaşlar15 576.266 598.031Özel Maliyetler15 14.194 15.877Maddi Olmayan Duran Varlıklar292.411 216.336Bilgisayar Yazılımları18 292.411 216.336TOPLAM DURAN VARLIKLAR248.703.071 250.610.050TOPLAM VARLIKLAR620.980.771 541.471.235KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar8 65.389.437 15.623.673İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 64.793.951 15.034.360İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar595.486 589.313Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar28 619.399 1.106.738Diğer Borçlar150.029 153.356İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 150.029 153.356Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8.990.363 2.317.362İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 8.990.363 2.317.362Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü41 5.340.065 112.869Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler310.762 517.484İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 310.762 517.484ARA TOPLAM80.800.055 19.831.482TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER80.800.055 19.831.482UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar3.547.801 3.365.917Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar28 3.547.801 3.365.917Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü41 22.541.294 23.425.020TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.089.095 26.790.937TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER106.889.150 46.622.419ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar514.091.621 494.848.816Ödenmiş Sermaye30.1 105.000.000 105.000.000Sermaye Düzeltme Farkları30.1 55.132.468 55.132.468Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)210.283.545 211.953.940Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)210.283.545 211.953.940Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30.3 210.670.953 212.330.021Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30.3 -387.408 -376.081Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13.355.902 13.355.902Yasal Yedekler30.2 13.355.902 13.355.902Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30.4 111.065.574 64.090.104Net Dönem Karı veya Zararı19.254.132 45.316.402TOPLAM ÖZKAYNAKLAR514.091.621 494.848.816TOPLAM KAYNAKLAR620.980.771 541.471.235Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 380.207.019 236.968.695Satışların Maliyeti31 -369.968.569 -229.535.873TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.238.450 7.432.822BRÜT KAR (ZARAR)10.238.450 7.432.822Genel Yönetim Giderleri33.34 -2.534.902 -1.866.102Pazarlama Giderleri33.34 -6.301.398 -4.384.832Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler35 33.114.740 20.008.650Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler35 -17.718.856 -9.821.465ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.798.034 11.369.073FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)16.798.034 11.369.073Finansman Gelirleri38 8.042.607 5.156.623Finansman Giderleri38 -1.069.006 -523.070SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)23.771.635 16.002.626Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.517.503 -3.524.900Dönem Vergi (Gideri) Geliri41 -5.398.397 -3.995.433Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri41 880.894 470.533SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)19.254.132 12.477.726DÖNEM KARI (ZARARI)19.254.132 12.477.726Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları19.254.132 12.477.726Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,18000000 0,12000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-11.327 -15.035Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)39 -14.159 -19.276Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.832 4.241Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri39.41 2.832 4.241Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-11.327 -15.035TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)19.242.805 12.462.691Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları19.242.805 12.462.691http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932535BIST