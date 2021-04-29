***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2021 18:18
***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 60.132.468 70.668.597 -288.724 11.125.994 36.592.966 37.272.951 315.504.252 315.504.252
Transferler
37.272.951 -37.272.951 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.246.791 -15.035 2.246.791 12.477.726 12.462.691 12.462.691
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 60.132.468 68.421.806 -303.759 11.125.994 76.112.708 12.477.726 327.966.943 327.966.943
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 55.132.468 212.330.021 -376.081 13.355.902 64.090.104 45.316.402 494.848.816 494.848.816
Transferler
45.316.402 -45.316.402 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
45.705.543 5.719.769
Dönem Karı (Zararı)
19.254.132 12.477.726
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
19.254.132 12.477.726
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
626.469 -2.454.490
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15.18 2.045.417 903.860
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-315.482 125.664
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -319.024 116.009
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 3.542 9.655
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
347.441 305.243
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 347.441 305.243
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-6.606.662 -7.340.796
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.785.783 -8.127.771
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
179.121 786.975
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-11.327 -15.035
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-11.327 -15.035
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
41 4.517.503 3.524.900
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
649.579 41.674
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
25.307.396 2.098.334
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.208.578 -22.309.592
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.082.931 1.764.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-28.291.509 -24.074.274
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-509.060 -15.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-509.060 -15.176
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.906.791 -1.848.464
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
49.944.885 21.931.977
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
49.759.586 21.726.362
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
185.299 205.615
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.986.940 4.339.589
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.986.940 4.339.589
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
45.187.997 12.121.570
Alınan Faiz
868.463 419.006
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
28 -179.716 -34.738
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
41 -171.201 -6.786.069
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-138.437 -247.055
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-138.437 -247.055
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -24.267 -247.055
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -114.170 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.567.106 5.472.714
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.385.704 4.210.477
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
49.952.810 9.683.191
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 36.738.026 61.452.344
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 86.690.836 71.135.535
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 86.690.836 36.738.026
Ticari Alacaklar
8 271.078.284 251.957.044
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 448.195 1.531.126
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
270.630.089 250.425.918
Diğer Alacaklar
126.900 124.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 126.900 124.800
Stoklar
11 13.450.036 1.616.631
Diğer Dönen Varlıklar
931.644 424.684
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 931.644 424.684
ARA TOPLAM
372.277.700 290.861.185
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
372.277.700 290.861.185
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
3.784 3.784
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 3.784 3.784
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 1.000.000 1.000.000
Maddi Duran Varlıklar
247.406.876 249.389.930
Binalar
15 246.594.499 248.540.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
15 221.917 236.022
Mobilya ve Demirbaşlar
15 576.266 598.031
Özel Maliyetler
15 14.194 15.877
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
292.411 216.336
Bilgisayar Yazılımları
18 292.411 216.336
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
248.703.071 250.610.050
TOPLAM VARLIKLAR
620.980.771 541.471.235
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
8 65.389.437 15.623.673
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 64.793.951 15.034.360
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
595.486 589.313
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
28 619.399 1.106.738
Diğer Borçlar
150.029 153.356
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 150.029 153.356
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.990.363 2.317.362
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 8.990.363 2.317.362
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
41 5.340.065 112.869
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
310.762 517.484
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 310.762 517.484
ARA TOPLAM
80.800.055 19.831.482
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
80.800.055 19.831.482
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.547.801 3.365.917
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
28 3.547.801 3.365.917
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
41 22.541.294 23.425.020
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.089.095 26.790.937
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
106.889.150 46.622.419
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
514.091.621 494.848.816
Ödenmiş Sermaye
30.1 105.000.000 105.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30.1 55.132.468 55.132.468
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
210.283.545 211.953.940
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
210.283.545 211.953.940
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30.3 210.670.953 212.330.021
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30.3 -387.408 -376.081
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13.355.902 13.355.902
Yasal Yedekler
30.2 13.355.902 13.355.902
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30.4 111.065.574 64.090.104
Net Dönem Karı veya Zararı
19.254.132 45.316.402
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
514.091.621 494.848.816
TOPLAM KAYNAKLAR
620.980.771 541.471.235
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 380.207.019 236.968.695
Satışların Maliyeti
31 -369.968.569 -229.535.873
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.238.450 7.432.822
BRÜT KAR (ZARAR)
10.238.450 7.432.822
Genel Yönetim Giderleri
33.34 -2.534.902 -1.866.102
Pazarlama Giderleri
33.34 -6.301.398 -4.384.832
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
35 33.114.740 20.008.650
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
35 -17.718.856 -9.821.465
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.798.034 11.369.073
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.798.034 11.369.073
Finansman Gelirleri
38 8.042.607 5.156.623
Finansman Giderleri
38 -1.069.006 -523.070
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.771.635 16.002.626
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.517.503 -3.524.900
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
41 -5.398.397 -3.995.433
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
41 880.894 470.533
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.254.132 12.477.726
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.254.132 12.477.726
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
19.254.132 12.477.726
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 0,18000000 0,12000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-11.327 -15.035
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
39 -14.159 -19.276
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.832 4.241
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39.41 2.832 4.241
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.327 -15.035
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.242.805 12.462.691
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
19.242.805 12.462.691
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932535
BIST