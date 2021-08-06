***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor









***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 60.132.468 70.668.597 -288.724 11.125.994 36.592.966 37.272.951 315.504.252 315.504.252Transferler31 37.272.951 -37.272.951 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 -2.246.791 -32.356 2.246.791 21.731.917 21.699.561 21.699.561Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 60.132.468 68.421.806 -321.080 11.125.994 76.112.708 21.731.917 337.203.813 337.203.813Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.000.000 55.132.468 212.330.021 -376.081 13.355.902 64.090.104 45.316.402 494.848.816 494.848.816Transferler31 3.400.383 41.916.019 -45.316.402 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 -3.318.139 -34.060 3.318.139 32.525.689 32.491.629 32.491.629Kar Payları30 -15.000.000 -15.000.000 -15.000.000Dönem Sonu Bakiyeler105.000.000 55.132.468 209.011.882 -410.141 16.756.285 94.324.262 32.525.689 512.340.445 512.340.445Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.552.455 29.805.499Dönem Karı (Zararı)32.525.689 21.731.917Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)32.525.689 21.731.917Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.944.887 5.341.170Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15.18 4.105.764 1.819.566Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-441.079 -220.592Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -441.778 -220.540Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 699 -52Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler573.505 446.403Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28 573.505 446.403Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-10.104.621 -2.705.334Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-10.326.711 -2.925.322Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler222.090 219.988Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-34.060 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-34.060 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler41 10.517.086 5.993.223Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler328.292 7.904İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-18.073.936 9.411.211Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-38.483.955 -57.027.784İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.310.721 1.695.821İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-39.794.676 -58.723.605Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler183.291 -4.368İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)183.291 -4.368Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.396.461 -1.273.275Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler23.365.568 67.321.215İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)23.308.979 67.379.110İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)56.589 -57.895Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.257.621 395.423İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.257.621 395.423Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları19.396.640 36.484.298Alınan Faiz2.157.603 836.594Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler28 -418.834 -94.319Vergi İadeleri (Ödemeleri)41 -5.582.954 -7.421.074YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-426.823 -540.900Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-426.823 -540.900Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -312.653 -540.900Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -114.170 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.000.000 0Ödenen Temettüler-15.000.000 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)125.632 29.264.599Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi7.850.107 1.965.842NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.975.739 31.230.441DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 36.738.026 61.452.344DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 44.713.765 92.682.785Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 44.713.765 36.738.026Ticari Alacaklar8 283.794.616 251.957.044İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 220.405 1.531.126İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar283.574.211 250.425.918Diğer Alacaklar158.800 124.800İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 158.800 124.800Stoklar11 13.647.084 1.616.631Diğer Dönen Varlıklar207.393 424.684İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 207.393 424.684ARA TOPLAM342.521.658 290.861.185TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR342.521.658 290.861.185DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar3.784 3.784İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 3.784 3.784Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 1.000.000 1.000.000Maddi Duran Varlıklar245.676.181 249.389.930Binalar15 244.648.997 248.540.000Tesis, Makine ve Cihazlar15 232.979 236.022Mobilya ve Demirbaşlar15 781.694 598.031Özel Maliyetler15 12.511 15.877Maddi Olmayan Duran Varlıklar251.144 216.336Bilgisayar Yazılımları18 251.144 216.336TOPLAM DURAN VARLIKLAR246.931.109 250.610.050TOPLAM VARLIKLAR589.452.767 541.471.235KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar8 38.767.151 15.623.673İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 38.343.339 15.034.360İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar423.812 589.313Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar28 1.126.778 1.106.738Diğer Borçlar186.781 153.356İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 186.781 153.356Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.484.114 2.317.362İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 4.484.114 2.317.362Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü41 5.993.398 112.869Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler520.829 517.484İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 520.829 517.484ARA TOPLAM51.079.051 19.831.482TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER51.079.051 19.831.482UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar3.563.163 3.365.917Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar28 3.563.163 3.365.917Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü41 22.470.108 23.425.020TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.033.271 26.790.937TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER77.112.322 46.622.419ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar512.340.445 494.848.816Ödenmiş Sermaye30.1 105.000.000 105.000.000Sermaye Düzeltme Farkları30.1 55.132.468 55.132.468Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)208.601.741 211.953.940Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)208.601.741 211.953.940Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30.3 209.011.882 212.330.021Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30.3 -410.141 -376.081Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.756.285 13.355.902Yasal Yedekler30.2 16.756.285 13.355.902Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30.4 94.324.262 64.090.104Net Dönem Karı veya Zararı32.525.689 45.316.402TOPLAM ÖZKAYNAKLAR512.340.445 494.848.816TOPLAM KAYNAKLAR589.452.767 541.471.235Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 739.490.381 372.441.857 359.283.362 135.473.162Satışların Maliyeti31 -719.013.941 -361.058.548 -349.045.372 -131.522.675TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)20.476.440 11.383.309 10.237.990 3.950.487BRÜT KAR (ZARAR)20.476.440 11.383.309 10.237.990 3.950.487Genel Yönetim Giderleri33.34 -5.115.950 -3.650.043 -2.581.048 -1.783.941Pazarlama Giderleri33.34 -13.303.800 -8.675.714 -7.002.402 -4.290.882Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler35 49.893.858 29.451.482 16.779.118 9.442.832Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler35 -18.931.143 -10.002.957 -1.212.287 -181.492ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)33.019.405 18.506.077 16.221.371 7.137.004FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)33.019.405 18.506.077 16.221.371 7.137.004Finansman Gelirleri38 11.931.696 10.980.158 3.889.089 5.823.535Finansman Giderleri38 -1.908.326 -1.761.095 -839.320 -1.238.025SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)43.042.775 27.725.140 19.271.140 11.722.514Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.517.086 -5.993.223 -5.999.583 -2.468.323Dönem Vergi (Gideri) Geliri41 -11.463.483 -6.235.299 -6.065.086 -228.457SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)32.525.689 21.731.917 13.271.557 9.254.191DÖNEM KARI (ZARARI)32.525.689 21.731.917 13.271.557 9.254.191Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları32.525.689 21.731.917 13.271.557 9.254.191Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 42 0,31000000 0,21000000 0,13000000 0,09000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-34.060 -32.356 -22.733 -17.321Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)39 -42.575 -41.482 -28.416 -22.206Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler8.515 9.126 5.683 4.885Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri39.41 8.515 9.126 5.683 4.885Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-34.060 -32.356 -22.733 -17.321TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)32.491.629 21.699.561 13.248.824 9.236.870Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları32.491.629 21.699.561 13.248.824 9.236.870http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955562BIST