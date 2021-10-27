***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor









***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 60.132.468 70.668.597 -288.724 11.125.994 36.592.966 37.272.951 315.504.252 315.504.252Transferler30.5 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30.3 -2.246.791 -55.087 2.246.791 46.547.733 46.492.646 46.492.646Sermaye Arttırımı30.1 5.000.000 -5.000.000 0 0Kar Payları30.2 -9.000.000 -9.000.000 -9.000.000Dönem Sonu Bakiyeler105.000.000 55.132.468 68.421.806 -343.811 13.355.902 64.882.800 46.547.733 352.996.898 352.996.898Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.000.000 55.132.468 212.330.021 -376.081 13.355.902 64.090.104 45.316.402 494.848.816 494.848.816Transferler30.5 3.400.383 41.916.019 -45.316.402 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30.3 -4.977.208 -85.522 4.977.208 38.928.962 38.843.440 38.843.440Kar Payları30.2 -15.000.000 -15.000.000 -15.000.000Dönem Sonu Bakiyeler105.000.000 55.132.468 207.352.813 -461.603 pnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.162.988 32.296.476Dönem Karı (Zararı)38.928.962 46.547.733Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)38.928.962 46.547.733Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.749.926 11.720.847Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15,18 6.162.770 2.736.599Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-482.570 -516.346Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -486.484 -535.187Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 3.914 18.841Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler859.178 656.184Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28 859.178 656.184Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-11.572.687 -4.434.886Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-11.859.953 -4.353.324Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler287.266 -81.562Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler41 13.041.033 12.998.811Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler742.202 280.485İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-32.513.551 -17.414.067Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-57.007.566 -31.723.470İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.289.772 1.816.582İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-58.297.338 -33.540.052Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-182.063 -1.589.945İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-182.063 -1.589.945Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.975.436 -1.265.484Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler27.330.728 16.876.416İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)27.220.098 16.981.951İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)110.630 -105.535Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler320.786 288.416İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)320.786 288.416Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları15.165.337 40.854.513Alınan Faiz3.224.477 1.402.138Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler28 -593.423 -274.549Vergi İadeleri (Ödemeleri)41 -11.633.403 -9.685.626YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-454.959 -568.024Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-454.959 -568.024Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -340.789 -568.024Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -114.170 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.000.000 -9.000.000Ödenen Temettüler-15.000.000 -9.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.291.971 22.728.452Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi7.753.322 3.097.653NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.538.649 25.826.105DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 36.738.026 61.452.344DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 35.199.377 87.278.449Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 35.199.377 36.738.026Ticari Alacaklar8 295.384.464 251.957.044İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 241.354 1.531.126İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar295.143.110 250.425.918Diğer Alacaklar122.300 124.800İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 122.300 124.800Stoklar11 18.134.681 1.616.631Diğer Dönen Varlıklar609.247 424.684İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 609.247 424.684ARA TOPLAM349.450.069 290.861.185TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR349.450.069 290.861.185DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar3.784 3.784İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 3.784 3.784Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 1.000.000 1.000.000Maddi Duran Varlıklar243.679.652 249.389.930Binalar15 242.703.497 248.540.000Tesis, Makine ve Cihazlar15 218.816 236.022Mobilya ve Demirbaşlar15 746.511 598.031Özel Maliyetler15 10.828 15.877Maddi Olmayan Duran Varlıklar218.803 216.336Bilgisayar Yazılımları18 218.803 216.336TOPLAM DURAN VARLIKLAR244.902.239 250.610.050TOPLAM VARLIKLAR594.352.308 176.001 153.356İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 176.001 153.356Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.009.000 2.317.362İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 3.009.000 2.317.362Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü41 2.893.201 112.869Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler425.391 517.484İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 425.391 517.484ARA TOPLAM49.890.540 19.831.482TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER49.890.540 19.831.482UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar3.738.574 3.365.917Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar28 3.738.574 3.365.917Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü41 22.030.938 23.425.020TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER25.769.512 26.790.937TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER75.660.052 46.622.419ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar518.692.256 494.848.816Ödenmiş Sermaye30.1 105.000.000 105.000.000Sermaye Düzeltme Farkları30.1 55.132.468 55.132.468Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)206.891.210 211.953.940Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)206.891.210 211.953.940Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30.3 207.352.813 212.330.021Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30.3 -461.603 -376.081Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.756.285 13.355.902Yasal Yedekler30.2 16.756.285 13.355.902Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30.4 95.983.331 64.090.104Net Dönem Karı veya Zararı38.928.962 45.316.402TOPLAM ÖZKAYNAKLAR518.692.256 494.848.816TOPLAM KAYNAKLAR594.352.308 541.471.235Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 1.121.542.976 606.375.767 382.052.595 233.933.910Satışların Maliyeti31 -1.087.667.836 -588.340.454 -368.653.895 -227.281.906TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)33.875.140 18.035.313 13.398.700 6.652.004BRÜT KAR (ZARAR)33.875.140 18.035.313 13.398.700 6.652.004Genel Yönetim Giderleri33,34 -7.840.211 -5.810.650 -2.724.261 -2.160.607Pazarlama Giderleri33,34 -20.321.619 -13.501.373 -7.017.819 -4.825.659Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler35 58.880.842 55.074.953 8.986.984 25.623.471Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler35 -23.607.666 -15.863.790 -4.676.523 -5.860.833ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)40.986.486 37.934.453 7.967.081 19.428.376FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)40.986.486 37.934.453 7.967.081 19.428.376Finansman Gelirleri38 13.790.404 23.429.517 1.858.708 12.449.359Finansman Giderleri38 -2.806.895 -1.817.426 -898.569 -56.331SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)51.969.995 59.546.544 8.927.220 31.821.404Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-13.041.033 -12.998.811 -2.523.947 -7.005.588Dönem Vergi (Gideri) Geliri41 -14.413.735 -13.546.115 -2.950.252 -7.310.816Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri41 1.372.702 547.304 426.305 305.228SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)38.928.962 46.547.733 6.403.273 24.815.816DÖNEM KARI (ZARARI)38.928.962 46.547.733 6.403.273 24.815.816Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları38.928.962 46.547.733 6.403.273 24.815.816Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,37000000 0,44000000 0,06000000 0,24000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-85.522 -55.087 -51.462 -22.731Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)39 -106.902 -70.625 -64.327 -29.143Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21.380 15.538 12.865 6.412Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri39,41 21.380 15.538 12.865 6.412Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-85.522 -55.087 -51.462 -22.731TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)38.843.440 46.492.646 6.351.811 24.793.085Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları38.843.440 46.492.646 6.351.811 24.793.085http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972960BIST