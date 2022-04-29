***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2022 18:50
***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 55.132.468 212.330.021 -376.081 13.355.902 64.090.104 45.316.402 494.848.816 494.848.816
Transferler
30.5 45.316.402 -45.316.402 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30.3 -1.659.068 -11.327 1.659.068 19.254.132 19.242.805 19.242.805
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
105.000.000 55.132.468 210.670.953 -387.408 13.355.902 111.065.574 19.254.132 514.091.621 514.091.621
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 55.132.468 205.693.744 -507.691 16.756.285 97.642.400 128.021.738 607.738.944 607.738.944
Transferler
30.5 128.021.738 -128.021.738 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30.3 -8.578.386 8.578.386 29.614.368 29.614.368 29.614.368
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
105.000.000 55.132.468 197.115.358 -507.691 16.756.285 234.242.524 29.614.368 637.353.312 637.353.312
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
131.434.132 45.705.543
Dönem Karı (Zararı)
29.614.368 19.254.132
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
29.614.368 19.254.132
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.895.897 626.469
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15,18 2.374.568 2.045.417
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-457.384 -315.482
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -424.437 -319.024
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -32.947 3.542
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.102.690 347.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 1.102.690 347.441
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-19.603.794 -6.606.662
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-19.157.067 -6.785.783
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-446.727 179.121
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-11.327
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-11.327
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
41 9.249.091 4.517.503
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.438.932 649.579
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
158.643.149 25.307.396
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-189.637.440 -27.208.578
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-621.297 1.082.931
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-189.016.143 -28.291.509
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.936 -509.060
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.936 -509.060
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.982.235 -2.906.791
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
331.714.877 49.944.885
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
331.136.304 49.759.586
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
578.573 185.299
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.549.883 5.986.940
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
25.549.883 5.986.940
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
182.361.620 45.187.997
Alınan Faiz
2.321.490 868.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
28 -179.716
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
41 -53.248.978 -171.201
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-40.698 -138.437
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-40.698 -138.437
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -40.698 -24.267
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -114.170
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
131.393.434 45.567.106
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
17.828.347 4.385.704
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
149.221.781 49.952.810
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 122.459.945 36.738.026
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 271.681.726 86.690.836
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 271.681.726 122.459.945
Ticari Alacaklar
8 729.915.420 573.589.660
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.237.817 621.722
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
728.677.603 572.967.938
Diğer Alacaklar
168.799 196.425
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 168.799 196.425
Stoklar
11 47.464.514 6.252.444
Diğer Dönen Varlıklar
343.801 314.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 343.801 314.239
ARA TOPLAM
1.049.574.260 702.812.713
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.049.574.260 702.812.713
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
3.784 3.784
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 3.784 3.784
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 3.872.000 3.872.000
Maddi Duran Varlıklar
239.396.289 241.695.404
Binalar
15 238.498.007 240.757.995
Tesis, Makine ve Cihazlar
15 190.616 204.654
Mobilya ve Demirbaşlar
15 700.204 723.610
Özel Maliyetler
15 7.462 9.145
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
183.238 217.994
Bilgisayar Yazılımları
18 183.238 217.994
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
243.455.311 245.789.182
TOPLAM VARLIKLAR
1.293.029.571 948.601.895
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
8 610.379.009 278.217.405
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 608.222.544 276.926.044
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.156.465 1.291.361
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
28 914.690 2.114.052
Diğer Borçlar
476.145 233.170
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 476.145 233.170
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.829.061 2.378.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 3.829.061 2.378.574
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
41 12.340.190 26.555.567
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
997.233 2.497.999
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 997.233 2.497.999
ARA TOPLAM
628.936.328 311.996.767
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
628.936.328 311.996.767
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.881.754 3.779.064
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
28 4.881.754 3.779.064
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
41 21.858.177 25.087.120
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.739.931 28.866.184
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
655.676.259 340.862.951
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
637.353.312 607.738.944
Ödenmiş Sermaye
30.1 105.000.000 105.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30.1 55.132.468 55.132.468
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
196.607.667 205.186.053
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
196.607.667 205.186.053
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30.3 197.115.358 205.693.744
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30.3 -507.691 -507.691
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.756.285 16.756.285
Yasal Yedekler
30.2 16.756.285 16.756.285
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30.4 234.242.524 97.642.400
Net Dönem Karı veya Zararı
29.614.368 128.021.738
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
637.353.312 607.738.944
TOPLAM KAYNAKLAR
1.293.029.571 948.601.895
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 907.749.022 380.207.019
Satışların Maliyeti
31 -885.121.193 -369.968.569
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.627.829 10.238.450
BRÜT KAR (ZARAR)
22.627.829 10.238.450
Genel Yönetim Giderleri
33,34 -4.081.325 -2.534.902
Pazarlama Giderleri
33,34 -9.103.359 -6.301.398
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
35 146.279.746 33.114.740
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
35 -134.708.702 -17.718.856
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.014.189 16.798.034
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.014.189 16.798.034
Finansman Gelirleri
38 18.927.309 8.042.607
Finansman Giderleri
38 -1.078.039 -1.069.006
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
38.863.459 23.771.635
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.249.091 -4.517.503
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
41 -12.478.034 -5.398.397
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
41 3.228.943 880.894
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
29.614.368 19.254.132
DÖNEM KARI (ZARARI)
29.614.368 19.254.132
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
29.614.368 19.254.132
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 0,28000000 0,18000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -11.327
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
39 -14.159
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 2.832
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39,41 2.832
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -11.327
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.614.368 19.242.805
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
29.614.368 19.242.805
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025916
BIST