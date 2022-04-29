***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor









***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.000.000 55.132.468 212.330.021 -376.081 13.355.902 64.090.104 45.316.402 494.848.816 494.848.816Transferler30.5 45.316.402 -45.316.402 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30.3 -1.659.068 -11.327 1.659.068 19.254.132 19.242.805 19.242.805Sermaye ArttırımıKar PaylarıDönem Sonu Bakiyeler105.000.000 55.132.468 210.670.953 -387.408 13.355.902 111.065.574 19.254.132 514.091.621 514.091.621Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.000.000 55.132.468 205.693.744 -507.691 16.756.285 97.642.400 128.021.738 607.738.944 607.738.944Transferler30.5 128.021.738 -128.021.738 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30.3 -8.578.386 8.578.386 29.614.368 29.614.368 29.614.368Kar PaylarıDönem Sonu Bakiyeler105.000.000 55.132.468 197.115.358 -507.691 16.756.285 234.242.524 29.614.368 637.353.312 637.353.312Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI131.434.132 45.705.543Dönem Karı (Zararı)29.614.368 19.254.132Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)29.614.368 19.254.132Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-5.895.897 626.469Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15,18 2.374.568 2.045.417Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-457.384 -315.482Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -424.437 -319.024Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 -32.947 3.542Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.102.690 347.441Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28 1.102.690 347.441Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-19.603.794 -6.606.662Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-19.157.067 -6.785.783Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-446.727 179.121Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-11.327Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-11.327Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler41 9.249.091 4.517.503Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler1.438.932 649.579İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler158.643.149 25.307.396Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-189.637.440 -27.208.578İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-621.297 1.082.931İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-189.016.143 -28.291.509Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.936 -509.060İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.936 -509.060Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-8.982.235 -2.906.791Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler331.714.877 49.944.885İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)331.136.304 49.759.586İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)578.573 185.299Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler25.549.883 5.986.940İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)25.549.883 5.986.940Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları182.361.620 45.187.997Alınan Faiz2.321.490 868.463Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler28 -179.716Vergi İadeleri (Ödemeleri)41 -53.248.978 -171.201YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-40.698 -138.437Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-40.698 -138.437Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -40.698 -24.267Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -114.170FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)131.393.434 45.567.106Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi17.828.347 4.385.704NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)149.221.781 49.952.810DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 122.459.945 36.738.026DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 271.681.726 86.690.836Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 271.681.726 122.459.945Ticari Alacaklar8 729.915.420 573.589.660İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.237.817 621.722İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar728.677.603 572.967.938Diğer Alacaklar168.799 196.425İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 168.799 196.425Stoklar11 47.464.514 6.252.444Diğer Dönen Varlıklar343.801 314.239İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 343.801 314.239ARA TOPLAM1.049.574.260 702.812.713TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.049.574.260 702.812.713DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar3.784 3.784İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 3.784 3.784Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 3.872.000 3.872.000Maddi Duran Varlıklar239.396.289 241.695.404Binalar15 238.498.007 240.757.995Tesis, Makine ve Cihazlar15 190.616 204.654Mobilya ve Demirbaşlar15 700.204 723.610Özel Maliyetler15 7.462 9.145Maddi Olmayan Duran Varlıklar183.238 217.994Bilgisayar Yazılımları18 183.238 217.994TOPLAM DURAN VARLIKLAR243.455.311 245.789.182TOPLAM VARLIKLAR1.293.029.571 948.601.895KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar8 610.379.009 278.217.405İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 608.222.544 276.926.044İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.156.465 1.291.361Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar28 914.690 2.114.052Diğer Borçlar476.145 233.170İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 476.145 233.170Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.829.061 2.378.574İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 3.829.061 2.378.574Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü41 12.340.190 26.555.567Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler997.233 2.497.999İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 997.233 2.497.999ARA TOPLAM628.936.328 311.996.767TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER628.936.328 311.996.767UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar4.881.754 3.779.064Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar28 4.881.754 3.779.064Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü41 21.858.177 25.087.120TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.739.931 28.866.184TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER655.676.259 340.862.951ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar637.353.312 607.738.944Ödenmiş Sermaye30.1 105.000.000 105.000.000Sermaye Düzeltme Farkları30.1 55.132.468 55.132.468Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)196.607.667 205.186.053Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)196.607.667 205.186.053Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30.3 197.115.358 205.693.744Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30.3 -507.691 -507.691Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.756.285 16.756.285Yasal Yedekler30.2 16.756.285 16.756.285Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30.4 234.242.524 97.642.400Net Dönem Karı veya Zararı29.614.368 128.021.738Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR637.353.312 607.738.944TOPLAM KAYNAKLAR1.293.029.571 948.601.895Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 907.749.022 380.207.019Satışların Maliyeti31 -885.121.193 -369.968.569TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)22.627.829 10.238.450BRÜT KAR (ZARAR)22.627.829 10.238.450Genel Yönetim Giderleri33,34 -4.081.325 -2.534.902Pazarlama Giderleri33,34 -9.103.359 -6.301.398Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler35 146.279.746 33.114.740Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler35 -134.708.702 -17.718.856ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)21.014.189 16.798.034FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)21.014.189 16.798.034Finansman Gelirleri38 18.927.309 8.042.607Finansman Giderleri38 -1.078.039 -1.069.006SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)38.863.459 23.771.635Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-9.249.091 -4.517.503Dönem Vergi (Gideri) Geliri41 -12.478.034 -5.398.397Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri41 3.228.943 880.894SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)29.614.368 19.254.132DÖNEM KARI (ZARARI)29.614.368 19.254.132Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları29.614.368 19.254.132Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,28000000 0,18000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -11.327Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)39 -14.159Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 2.832Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri39,41 2.832Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 -11.327TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)29.614.368 19.242.805Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları29.614.368 19.242.805http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025916BIST