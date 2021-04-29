***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Çağrısına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 29.04.2021Genel Kurul Tarihi 25.05.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.05.2021Ülke TürkiyeŞehir GAZİANTEPİlçe ŞEHİTKAMİLAdres Başpınar (Organize) Osb Mahallesi O.S.B. 2. Bölge Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı No:1 Şehitkamil/GAZİANTEPGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçimi,2 - 2020 yılı Faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, müzakeresi ve onayı,3 - 2020 yılı Faaliyetleri ile ilgili Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının görüşülmesi müzakeresi ve onaya sunulması,4 - 2020 yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun ibrası,5 - Yönetim Kurulu Üyeliği ve Komite Üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaya sunulması,6 - Yönetim Kurulunun 2020 yılında elde edilen karın dağıtılması hususundaki önerisinin görüşülüp karara bağlanması,7 - Şirketimizin 2021 yılı hesaplarını denetleyecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi,8 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,9 - 2020 yılı içinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilmesi10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilmesi,11 - Yönetim Kurulunca hazırlanan "Kar Dağıtım Politikası" nın Genel Kurulun onayına sunulması,12 - Sermaye Piyasası Düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Bilgilendirme Politikası"nın Genel Kurulun onayına sunulması,13 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere uygulanacak "Ücretlendirme Politikası" nın Genel Kurulun onayına sunulması,14 - Dilek ve temenniler, Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf - İlan MetniEK: 3 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 29.04.2021 tarihli kararı doğrultusundaŞirketimizin 2020 yılı faaliyetlerinin görüşülmesi için aşağıdaki gündemi müzakere ve karara bağlamak üzere, Olağan Genel Kurul Toplantısının 25.05.2021 tarihine rastlayan Salı günü saat 14.00'de, "Başpınar (Organize) Osb Mahallesi O.S.B. 2. Bölge Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı No:1 Şehitkamil/Gaziantep" adresinde, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdir de 01.06.2021 tarihinde aynı yer ve saatte Türk Ticaret Kanunun 414. maddesine göre ilanlı olarak yapılmasına,2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemlerinin ve Bilgilendirme Dokümanının, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Esas Sözleşme ve Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine uygun olarak ilan edilmesine ve pay sahiplerine duyurulmasına, oy birliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932565BIST