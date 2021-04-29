Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.04.2021 18:24



***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Çağrısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 29.04.2021
Genel Kurul Tarihi 25.05.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.05.2021
Ülke Türkiye
Şehir GAZİANTEP
İlçe ŞEHİTKAMİL
Adres Başpınar (Organize) Osb Mahallesi O.S.B. 2. Bölge Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı No:1 Şehitkamil/GAZİANTEP

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçimi,
2 - 2020 yılı Faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, müzakeresi ve onayı,
3 - 2020 yılı Faaliyetleri ile ilgili Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının görüşülmesi müzakeresi ve onaya sunulması,
4 - 2020 yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun ibrası,
5 - Yönetim Kurulu Üyeliği ve Komite Üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaya sunulması,
6 - Yönetim Kurulunun 2020 yılında elde edilen karın dağıtılması hususundaki önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
7 - Şirketimizin 2021 yılı hesaplarını denetleyecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi,
8 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
9 - 2020 yılı içinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilmesi
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilmesi,
11 - Yönetim Kurulunca hazırlanan "Kar Dağıtım Politikası" nın Genel Kurulun onayına sunulması,
12 - Sermaye Piyasası Düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Bilgilendirme Politikası"nın Genel Kurulun onayına sunulması,
13 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere uygulanacak "Ücretlendirme Politikası" nın Genel Kurulun onayına sunulması,
14 - Dilek ve temenniler, Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf - İlan Metni
EK: 3 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 29.04.2021 tarihli kararı doğrultusunda
Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerinin görüşülmesi için aşağıdaki gündemi müzakere ve karara bağlamak üzere, Olağan Genel Kurul Toplantısının 25.05.2021 tarihine rastlayan Salı günü saat 14.00'de, "Başpınar (Organize) Osb Mahallesi O.S.B. 2. Bölge Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı No:1 Şehitkamil/Gaziantep" adresinde, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdir de 01.06.2021 tarihinde aynı yer ve saatte Türk Ticaret Kanunun 414. maddesine göre ilanlı olarak yapılmasına,
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemlerinin ve Bilgilendirme Dokümanının, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Esas Sözleşme ve Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine uygun olarak ilan edilmesine ve pay sahiplerine duyurulmasına, oy birliği ile karar verildi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932565


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.402
Değişim :  1,13% |  15,61
Açılış :  1.391  
Önceki Kapanış :  1.386  
En Yüksek
1.407 En Düşük
1.391
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CMBTN 259,60 11.725.051 % 10,00  
UZERB 50,20 1.369.554 % 9,99  
ALCAR 353,30 41.526.724 % 9,99  
UTPYA 27,76 2.808.088 % 9,98  
BRYAT 367,10 27.727.094 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,2208 8,2259 % 0,45  
Euro 9,9759 9,9864 % 0,37  
Sterlin 11,4348 11,4922 % 0,44  
Frank 9,0071 9,0614 % 0,41  
Riyal 2,1867 2,1976 % 0,43  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.769 1.769 -12,59  
Altın Gr. 467 467 -1,82  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 25,98 26,02 -0,21  
Gümüş Gr. 6,86 6,87 -0,03  
B. Petrol 67,78 67,78 1,00  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru