***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.05.2022 16:24
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 08.04.2022
Genel Kurul Tarihi 09.05.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.05.2022
Ülke Türkiye
Şehir GAZİANTEP
İlçe ŞEHİTKAMİL
Adres Başpınar (Organize) Osb Mahallesi O.S.B. 2. Bölge Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı No:1 Şehitkamil/GAZİANTEP
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçimi,
2 - 2021 yılı Faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, müzakeresi ve onayı,
3 - 2021 yılı Faaliyetleri ile ilgili Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının görüşülmesi müzakeresi ve onaya sunulması,
4 - 2021 yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun ibrası,
5 - Yönetim Kurulunun 2021 yılında elde edilen karın dağıtılması hususundaki önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
6 - Şirketimizin 2022 yılı hesaplarını denetleyecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi,
7 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
8 - 2021 yılı içinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilmesi,
10 - Yönetim Kurulunca hazırlanan "Kar Dağıtım Politikası" nın Genel Kurulun onayına sunulması,
11 - Sermaye Piyasası Düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Bilgilendirme Politikası"nın Genel Kurulun onayına sunulması,
12 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere uygulanacak "Ücretlendirme Politikası" nın Genel Kurulun onayına sunulması,
13 - Dilek ve temenniler, Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2021 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurulda alınan kararlar ekte pdf dosyası olarak verilmektedir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 OLAĞAN GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2021 Faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.05.2022 (Bugün) Saat 14:00 'da Başpınar (Organize) Osb Mahallesi O.S.B. 2. Bölge Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı No:1 Şehitkamil/GAZİANTEP adresinde gerçekleşmiş olup Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı , Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027784
BIST