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***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.07.2023 16:51
***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 22.06.2023
Genel Kurul Tarihi 20.07.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.07.2023
Ülke Türkiye
Şehir GAZİANTEP
İlçe ŞEHİTKAMİL
Adres Şehirgösteren Mahallesi 68016 No'lu Cadde No:8/A Şehitkamil/Gaziantep

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçimi,
2 - 2022 yılı Faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, müzakeresi ve onayı,
3 - 2022 yılı Faaliyetleri ile ilgili Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının görüşülmesi müzakeresi ve onaya sunulması,
4 - 2022 yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun ibrası,
5 - Yönetim Kurulunun 2022 yılı ve Geçmiş Yıllar Karının dağıtılması hususundaki önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
6 - Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye sayılarının belirlenmesi, Yönetim Kurulu görev süresinin belirlenmesi ve seçimi ile Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin görüşülmesi,
7 - Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak Komite ve Komite Üyelerinin belirlenmesi,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığından alınan izinlere istinaden Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesindeki "Sermaye" ile ilgili 6. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
9 - Şirketimizin 2023 yılı hesaplarını denetleyecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi,
10 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - 2022 yılı içinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulunca hazırlanan "Kar Dağıtım Politikası"nın Genel Kurulun onayına sunulması,
14 - Sermaye Piyasası Düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Bilgilendirme Politikası"nın Genel Kurulun onayına sunulması,
15 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere uygulanacak "Ücretlendirme Politikası" nın Genel Kurulun onayına sunulması,
16 - Dilek ve temenniler, Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2022 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurulda alınan kararlar ekte pdf dosyası olarak verilmektedir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Sermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 2 OLAĞAN GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2022 Faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.07.2023 (Bugün) Saat 14:00 'da Şehirgösteren Mahallesi 68016 No'lu Cadde No:8/A Şehitkamil/Gaziantep adresinde gerçekleşmiş olup Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı , Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173860


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Cumhuriyet 11.493 11.666 -14,00  
Tam 11.139 11.295 -81,00  
Yarım 5.569 5.673 -41,00  
Çeyrek 2.785 2.837 -20,00  
Gümüş.Ons 24,86 24,89 -0,28  
Gümüş Gr. 21,52 21,55 -0,11  
B. Petrol 79,70 79,70 0,24  
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