***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 22.06.2023Genel Kurul Tarihi 20.07.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.07.2023Ülke TürkiyeŞehir GAZİANTEPİlçe ŞEHİTKAMİLAdres Şehirgösteren Mahallesi 68016 No'lu Cadde No:8/A Şehitkamil/GaziantepGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçimi,2 - 2022 yılı Faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, müzakeresi ve onayı,3 - 2022 yılı Faaliyetleri ile ilgili Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının görüşülmesi müzakeresi ve onaya sunulması,4 - 2022 yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun ibrası,5 - Yönetim Kurulunun 2022 yılı ve Geçmiş Yıllar Karının dağıtılması hususundaki önerisinin görüşülüp karara bağlanması,6 - Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye sayılarının belirlenmesi, Yönetim Kurulu görev süresinin belirlenmesi ve seçimi ile Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin görüşülmesi,7 - Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak Komite ve Komite Üyelerinin belirlenmesi,8 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığından alınan izinlere istinaden Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesindeki "Sermaye" ile ilgili 6. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,9 - Şirketimizin 2023 yılı hesaplarını denetleyecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi,10 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,11 - 2022 yılı içinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilmesi,13 - Yönetim Kurulunca hazırlanan "Kar Dağıtım Politikası"nın Genel Kurulun onayına sunulması,14 - Sermaye Piyasası Düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Bilgilendirme Politikası"nın Genel Kurulun onayına sunulması,15 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere uygulanacak "Ücretlendirme Politikası" nın Genel Kurulun onayına sunulması,16 - Dilek ve temenniler, Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımSermaye Artırımı/AzaltımıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2022 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurulda alınan kararlar ekte pdf dosyası olarak verilmektedir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüSermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 21.07.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 2 OLAĞAN GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 20.07.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları Gaziantep Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 21.07.2023 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187465BIST