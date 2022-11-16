***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.11.2022 09:29
***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022 - 30.09.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
ŞEHİTKAMİL VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/11/2022
Açıklamalar
01.01.2022-30.09.2022
hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080212
BIST
18:004.657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
0
En Düşük
0
18:0018,6109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0094
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6391
En Düşük
18,5685
18:0019,3300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0586
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,3415
En Düşük
19,2248
18:001.061,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,12
|Açılış
|: 1.061,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.066,10
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler18:00
|TEZOL
|29,86
|278.991.348
|% 0,00
|
|SUWEN
|59,00
|32.153.136
|% 0,00
|
|ZEDUR
|34,86
|1.457.299
|% 0,00
|
|YGYO
|1,10
|14.548.280
|% 0,00
|
|SARKY
|25,86
|23.222.532
|% 0,00
|
|TEZOL
|29,86
|278.991.348
|% 0,00
|
|SUWEN
|59,00
|32.153.136
|% 0,00
|
|ZEDUR
|34,86
|1.457.299
|% 0,00
|
|YGYO
|1,10
|14.548.280
|% 0,00
|
|SARKY
|25,86
|23.222.532
|% 0,00
|
|THYAO
|109,00
|9.787.977.910
|% 0,00
|
|EREGL
|37,60
|8.842.718.573
|% 0,00
|
|ODAS
|12,32
|5.986.361.607
|% 0,00
|
|ASELS
|41,14
|5.795.866.090
|% 0,00
|
|AKBNK
|16,19
|5.385.915.123
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,73
|5.009.264.171
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,79
|5.383.327.062
|% 0,00
|
|ODAS
|12,32
|5.986.361.607
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,34
|1.035.395.744
|% 0,00
|
|TSKB
|3,26
|1.437.784.300
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6033
|18,6107
|% 0,05
|
|Euro
|19,3037
|19,3272
|% 0,29
|
|Sterlin
|22,0275
|22,1380
|% 0,13
|
|Frank
|19,6289
|19,7472
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9348
|4,9595
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|-4,98
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.061
|-2,70
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.039
|7.176
|-19,00
|
|Yarım
|3.418
|3.508
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.709
|1.753
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,60
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,90
|12,93
|0,01
|
|B. Petrol
|93,17
|93,17
|-0,69
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:57EDATA
Yüzde 6.78 oranında artışla 24.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 590, 238 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 77, 28 artarak (% 1.92 ) 4, 097
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLCVY, KTSKR, HEKTS, MIATK, IEYHO, SMRTG, PAPIL, CONSE, JANTS, ORGE
-
17:56
ACSEL, KUTPO, AGESA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:56
ISKPL, OZRDN, AVGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında