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***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

23.06.2023 18:10
***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022 - 31.12.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
ŞEHİTKAMİL VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
23/06/2023
Açıklamalar

01.01.2022-31.12.2022 
 
hesap dönemine ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş mali tablolarımız ekli pdf dosyalarında sunulmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161953


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