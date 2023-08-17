***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2023 09:18
***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2023 - 30.06.2023
Mali Tablonun Verildiği Otorite
ŞEHİTKAMİL VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2023
Açıklamalar
01.01.2023-30.06.2023
hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186283
BIST
'
10:317.693
En Düşük
|Değişim
|: 0,40%
|| 30,68
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.633
En Yüksek
7.707
10:3127,1014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0584
|Açılış
|: 27,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,2362
En Düşük
27,0086
10:3129,5493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1124
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8546
En Düşük
29,3885
10:311.651,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,27
|Açılış
|: 1.651,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.647,64
|
1.657,45
En Düşük
1.642,81
BIST En Aktif Hisseler10:28
|UNLU
|15,62
|50.185.051
|% 10,00
|
|TETMT
|1.179,70
|33.053.942
|% 10,00
|
|PRKME
|23,78
|20.967.967
|% 9,99
|
|PAGYO
|37,94
|7.512.167
|% 9,97
|
|ARZUM
|39,96
|194.039.086
|% 9,96
|
|FORTE
|94,60
|26.595.466
|% -9,99
|
|MTRYO
|7,40
|818.405
|% -7,50
|
|AVTUR
|7,55
|5.514.248
|% -6,79
|
|EMKEL
|30,66
|7.613.777
|% -4,90
|
|NETAS
|39,74
|7.927.057
|% -4,75
|
|ASTOR
|133,00
|1.807.884.514
|% 1,29
|
|TUPRS
|121,20
|1.407.876.315
|% 1,68
|
|THYAO
|254,40
|1.327.670.511
|% -0,04
|
|SDTTR
|347,60
|1.114.087.646
|% 7,28
|
|EKGYO
|9,00
|851.254.528
|% 1,47
|
|EKGYO
|9,00
|851.254.528
|% 1,47
|
|ZOREN
|4,80
|347.793.347
|% -2,64
|
|YKBNK
|16,50
|745.260.631
|% 1,48
|
|SKBNK
|4,21
|152.930.967
|% 2,18
|
|ADESE
|1,96
|69.876.756
|% -2,49
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0953
|27,1008
|% 0,21
|
|Euro
|29,5110
|29,5322
|% 0,32
|
|Sterlin
|34,4034
|34,5759
|% 0,12
|
|Frank
|30,6802
|30,8650
|% 0,12
|
|Riyal
|7,2047
|7,2408
|% 0,11
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|4,27
|
|Altın Gr.
|1.652
|1.653
|5,08
|
|Cumhuriyet
|11.338
|11.509
|-7,00
|
|Tam
|11.071
|11.152
|28,00
|
|Yarım
|5.552
|5.602
|15,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.801
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,67
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|19,72
|19,74
|0,21
|
|B. Petrol
|83,83
|83,83
|0,38
|
Seans Raporu
10:28
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-
10:43TETMT
Yüzde 10.00 oranında artışla 1, 179.70 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 901 adet işlem
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10:42AGHOL
Yüzde 5.46 oranında artışla 214.50 lira fiyatla işlem gören hissede 426, 087 adet işlem
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10:41XU100
Endeks 7, 697 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 18, 574.00 milyon TL de
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10:41SMRTG
Yüzde 4.13 oranında artışla 78.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 527, 594 adet işlem
-
10:40GEDIK
Yüzde 4.97 oranında artışla 12.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 046, 523 adet işlem