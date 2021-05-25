***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin 25.05.2021 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 29.04.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.05.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNKP00019 Peşin 0,1428571 14,28571 15 0,1214285 12,14285B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 Peşin 0,1428571 14,28571 15 0,1214285 12,14285Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 27.05.2021 27.05.2021 31.05.2021 28.05.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNKP00019 0 0B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 29.04.2021 Tarihli kararı doğrultusundaŞirketimizin 2020 yılında elde ettiği 45.316.402,00 TL Net Dönem Kârından Genel Kanuni Yedek Akçeler ayrıldıktan sonra, 15.000.000,00 TL'nin ( 1,00 TL Nominal değerdeki Bir hisse için Brüt 0.1429 TL Net 0.1214 TL ) ortaklara nakden 27.05.2021 tarihinde dağıtılmasının önerilmesine ve bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve SPK Kar Payı Rehberine uygun olarak hazırlanmış olan ekli kar dağıtım tablosunun Genel Kurul toplantısında görüşmek üzere, Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.sankopazarlama.com.tr adresindeki internet sitemizde ilan edilmesine, oy birliği ile karar verildi.Eklenen DökümanlarEK: 1 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUSANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 105.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 16.764.259,63Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz Yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 60.974.094 62.209.440,34. Vergiler ( - ) -15.657.692 -13.701.767,055. Net Dönem Kârı 45.316.402 48.507.673,256. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -2.425.383,66 -2.425.383,668. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 42.891.018,34 46.082.289,59Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 42.891.018,34 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 42.891.018,34 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 2.144.550,92 0* Nakit 2.144.550,92 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 12.855.449,08 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 975.000 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 26.916.018,34 30.107.289,5920. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 1.108.695,63 12,14 0,1214 12,14B Grubu 11.641.304,37 12,14 0,1214 12,14TOPLAM 12.750.000 12,14 0,1214 12,14http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937940BIST