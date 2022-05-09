***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin 09.05.2022 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 08.04.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 09.05.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNKP00019 Peşin 1,0000000 100 10 0,9000000 90B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 Peşin 1,0000000 100 10 0,9000000 90Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 18.05.2022 18.05.2022 23.05.2022 20.05.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNKP00019 0 0B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 08.04.2022 Tarihli kararı doğrultusundaŞirketimizin 2021 yılında elde ettiği 128.021.738,00 TL Net Dönem Kârından Genel Kanuni Yedek Akçeler ayrıldıktan sonra, 105.000.000,00.- TL'nin (1,00.- TL. Nominal değerdeki Bir hisse için Brüt 1.00.-TL. Net 0.90.-TL.) ortaklara nakden 18.05.2022 tarihinde dağıtılmasının önerilmesine ve bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve SPK Kar Payı Rehberine uygun olarak hazırlanmış olan ekli kar dağıtım tablosunun Genel Kurul toplantısında görüşmek üzere, Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.sankopazarlama.com.tr adresindeki internet sitemizde ilan edilmesine, oy birliği ile karar verildi.Eklenen DökümanlarEK: 1 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUSANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 105.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 20.164.643,29Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz Yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 170.753.831 162.667.267,554. Vergiler ( - ) -42.732.093 -41.037.091,135. Net Dönem Kârı 128.021.738 121.630.176,426. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -6.081.508,82 -6.081.508,828. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 121.940.229,18 115.548.667,6Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 121.940.229,18 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 121.940.229,18 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 6.097.011,46 0* Nakit 6.097.011,46 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 98.902.988,54 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 9.975.000 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 6.965.229,18 573.667,620. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 8.217.391,14 90 0,9 90B Grubu 86.282.608,86 90 0,9 90TOPLAM 94.500.000 90 0,9 90http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027820BIST