***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
08.09.2023 16:28
***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş 'nin 08.09.2023 tarihli ve E-18454353-100.06-19709 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durum olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193225
BIST
'
17:198.341
En Düşük
|Değişim
|: 0,04%
|| 3,18
|Açılış
|: 8.371
|
|Önceki Kapanış
|: 8.338
|
8.296
En Yüksek
8.398
17:1926,8519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0503
|Açılış
|: 26,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8400
|
26,9448
En Düşük
26,7761
17:1928,8153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1018
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
29,0259
En Düşük
28,6673
17:191.664,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 9,26
|Açılış
|: 1.664,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.654,82
|
1.665,92
En Düşük
1.653,56
BIST En Aktif Hisseler17:17
|TMSN
|111,10
|489.051.602
|% 10,00
|
|GRSEL
|55,00
|157.126.231
|% 10,00
|
|KLRHO
|27,72
|148.046.325
|% 10,00
|
|BRMEN
|4,40
|385.423
|% 10,00
|
|ISBTR
|123.792,00
|4.208.928
|% 10,00
|
|UFUK
|80,30
|35.298.457
|% -9,98
|
|EKIZ
|36,82
|972.271
|% -9,98
|
|YONGA
|49,02
|4.516.315
|% -9,97
|
|TUKAS
|11,75
|1.513.186.359
|% -9,96
|
|BRYAT
|2.335,90
|452.360.539
|% -7,66
|
|ENERY
|208,40
|6.809.155.935
|% 0,92
|
|THYAO
|245,30
|5.652.224.374
|% 0,29
|
|KOZAL
|31,00
|4.771.239.053
|% 2,11
|
|ASELS
|43,34
|4.748.015.784
|% 3,19
|
|ISCTR
|24,84
|4.509.971.899
|% 1,14
|
|ZOREN
|5,10
|2.431.988.253
|% 4,94
|
|SKBNK
|5,52
|1.487.736.718
|% 9,96
|
|EKGYO
|9,51
|2.522.043.117
|% -0,94
|
|GSDHO
|4,88
|1.237.873.770
|% 3,39
|
|YKBNK
|17,32
|3.212.453.284
|% 0,46
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8459
|26,8532
|% 0,19
|
|Euro
|28,8179
|28,8366
|% 0,43
|
|Sterlin
|33,4906
|33,6586
|% 0,46
|
|Frank
|30,0493
|30,2303
|% 0,45
|
|Riyal
|7,1368
|7,1726
|% 0,15
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|9,14
|
|Altın Gr.
|1.664
|1.665
|9,88
|
|Cumhuriyet
|11.279
|11.450
|42,00
|
|Tam
|11.062
|11.174
|65,00
|
|Yarım
|5.548
|5.608
|32,00
|
|Çeyrek
|2.766
|2.804
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,15
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|19,91
|19,93
|0,12
|
|B. Petrol
|90,36
|90,36
|0,44
|
Seans Raporu
17:17
daha fazla
-
17:32XU100
Endeks 8, 343 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 115, 507.00 milyon TL de
-
17:32OZRDN
Yüzde 4.43 oranında artışla 33.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 195, 057 adet işlem
-
17:31PRKME
Yüzde 6.25 oranında artışla 28.56 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 211, 893 adet işlem
-
17:30IDEAS
Yüzde 8.03 oranında artışla 65.95 lira fiyatla işlem gören hissede 718, 930 adet işlem
-
17:29FZLGY
Yüzde 9.75 oranında artışla 21.38 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 826, 550 adet işlem