***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırımcılarımız tarafından Yatırımcı İlişkileri bölümümüze sorulan sorulara cevaben6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 15 inci maddesi ile II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği uyarınca şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013189BIST