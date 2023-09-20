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***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.09.2023 13:44
***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Pay Dağıtım Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.04.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 105.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 150.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNKP00019 9.130.435,524 3.913.043,796 42,85714 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNKP00019 Nâma
B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 95.869.564,476 41.086.956,204 42,85714 B Grubu B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 105.000.000 45.000.000,000 42,85714

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 21.09.2023

İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 36.530.825,12
Diğer Kar Yedekleri (TL) 8.469.174,88


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 05.05.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 09.06.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 20.07.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi 05.05.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 14.09.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 25.09.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 22.09.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 19.09.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 105.000.000.-TL.olan sermayesinin 45.000.000.-TL. bedelsiz artırılarak 36.530.825,12.-TL.'si Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından, 8.469.174,88.-TL.'si de Olağanüstü Yedeklerden karşılanmak suretiyle 150.000.000,00.-TL.'ye çıkarılması Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğü ratafından 19.09.2023 tarihinde tescil edilmiş olup , bedelsiz payların ortaklarımıza dağıtım işlemine 21.09.2023 tarihinde başlanacaktır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SANKO İHRAÇ BELGESİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196405


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