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***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.08.2020 14:42
GÜNCEL HABERLER



***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
GÜRKAN TURAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA GÖKHAN GÜNBULUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi
HATİCE SOYDAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Finansman Müdürü Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
SERDAR ERPAMUKÇU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 14.07.2020 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
SEFER ANLAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite / Riskin Erken Saptanması Komitesi
OSMAN ASİLTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi / Denetimden Sorumlu Komite

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HATİCE SOYDAN Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Finansman Müdürü Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865351


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TRKCM 3,96 420.269.404 % 10,00  
KLGYO 7,92 30.573.719 % 10,00  
AVISA 13,99 8.579.488 % 9,98  
LUKSK 21,86 3.596.880 % 9,96  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,2217 9,2679 % 2,80  
Frank 7,7324 7,7790 % 3,01  
Riyal 1,8705 1,8799 % 2,23  
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Alış Satış %  
Altın Ons 2.052 2.053 32,86  
Altın Gr. 463 463 16,36  
Cumhuriyet 3.041 3.093 109,00  
Tam 3.133 3.183 112,00  
Yarım 1.521 1.554 57,00  
Çeyrek 763 778 27,40  
Gümüş.Ons 27,04 27,09 1,06  
Gümüş Gr. 6,12 6,13 0,37  
B. Petrol 45,99 45,99 1,56  
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