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***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.09.2020 16:28
GÜNCEL HABERLER



***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 9130435.524 TRY 8,70 Oy Hakkı /Yönetim Kuruluna Aday Gösterme ve Seçme İşlem Görmüyor
B Karışık 1 TRY 95869564.476 TRY 91,30 Yoktur Seçim Yapınız




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872646


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.085
Değişim :  0,61% |  6,58
Açılış :  1.082  
Önceki Kapanış :  1.079  
En Yüksek
1.086 En Düşük
1.064
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOGUB 4,73 57.402.923 % 10,00  
KUYAS 2,86 64.795.646 % 10,00  
YONGA 28,60 553.045 % 10,00  
PKENT 1.028,50 5.918.373 % 10,00  
LUKSK 24,86 2.529.580 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3655 7,3744 % 0,39  
Euro 8,7922 8,8092 % 0,43  
Sterlin 9,8538 9,9032 % 0,64  
Frank 8,0904 8,1391 % -0,09  
Riyal 1,9591 1,9689 % 0,31  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.976 1.976 8,14  
Altın Gr. 468 468 3,02  
Cumhuriyet 3.100 3.147 11,00  
Tam 3.085 3.163 12,01  
Yarım 1.491 1.530 5,80  
Çeyrek 748 765 2,91  
Gümüş.Ons 28,43 28,47 0,32  
Gümüş Gr. 6,73 6,74 0,08  
B. Petrol 45,91 45,91 0,63  
Seans Raporu 18:05
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