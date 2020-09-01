***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 9130435.524 TRY 8,70 Oy Hakkı /Yönetim Kuruluna Aday Gösterme ve Seçme İşlem GörmüyorB Karışık 1 TRY 95869564.476 TRY 91,30 Yoktur Seçim Yapınızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872646BIST