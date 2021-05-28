***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.05.2021 17:51
***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
GÜRKAN TURAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 11.05.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA GÖKHAN GÜNBULUT Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 21.06.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi
HATİCE SOYDAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 30.04.2014 İcrada Görevli Finansman Müdürü Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
SERDAR ERPAMUKÇU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 14.07.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
KÜRŞAT GÖNCÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 25.05.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite / Riskin Erken Saptanması Komitesi
OSMAN ASİLTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 16.05.2017 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi / Denetimden Sorumlu Komite
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938742
BIST
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525,15
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|7,15
|5.986.130
|% 10,00
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|IZTAR
|22,46
|26.060.084
|% 9,99
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|UTPYA
|28,30
|1.591.737
|% 9,95
|
|VKING
|6,36
|6.298.703
|% 9,84
|
|YAYLA
|3,50
|48.151.984
|% 9,72
|
|GEDZA
|41,22
|64.567.256
|% -9,96
|
|KUTPO
|40,12
|74.683.176
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|37.281.129
|% -9,93
|
|TRILC
|42,28
|259.353.864
|% -9,08
|
|USAK
|2,34
|102.154.641
|% -8,95
|
|GARAN
|7,98
|1.624.525.760
|% 0,25
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|THYAO
|12,98
|1.113.234.119
|% -0,54
|
|EREGL
|19,21
|855.566.571
|% 1,86
|
|BIMAS
|64,25
|673.152.690
|% 6,29
|
|YKBNK
|2,16
|623.148.588
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|623.148.588
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,88
|386.330.705
|% -0,53
|
|GARAN
|7,98
|1.624.525.760
|% 0,25
|
|TSKB
|1,32
|121.379.532
|% 0,00
|
|THYAO
|12,98
|1.113.234.119
|% -0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5619
|8,5681
|% 0,82
|
|Euro
|10,4511
|10,4589
|% 0,68
|
|Sterlin
|12,1306
|12,1914
|% 0,81
|
|Frank
|9,4949
|9,5521
|% 0,62
|
|Riyal
|2,2792
|2,2907
|% 0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Gr.
|523
|524
|5,29
|
|Cumhuriyet
|3.450
|3.502
|48,00
|
|Tam
|3.433
|3.521
|47,72
|
|Yarım
|1.659
|1.703
|23,08
|
|Çeyrek
|832
|852
|11,54
|