***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.03.2022 17:33
***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Güngör ÇETİN Yatırımcı İlişkiler Bölümü Yöneticisi 05.08.2015 342-2113351 gungor.cetin@sanko.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 209165 / 701569
Bilge KIRCAN Yatırımcı İlişkiler Bölüm Personeli 27.02.2014 342-2116350 bilge.kircan@sanko.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008739
BIST
17:372.044
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 32,66
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.031
17:3714,6295
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1789
|Açılış
|: 14,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6802
En Düşük
14,4349
17:3716,1801
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 0,3757
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,2405
En Düşük
15,7698
17:37934,72
En Yüksek
|Değişim
|: -2,02%
|| -19,29
|Açılış
|: 934,72
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
931,26
BIST En Aktif Hisseler17:35
|GZNMI
|16,94
|404.646
|% 10,00
|
|SASA
|55,80
|2.549.344.609
|% 9,95
|
|GRSEL
|9,07
|442.380
|% 9,94
|
|AVOD
|1,89
|96.245.564
|% 9,88
|
|HLGYO
|1,71
|80.534.384
|% 9,62
|
|ALMAD
|1,53
|933.776
|% -10,00
|
|EUHOL
|2,75
|21.679.290
|% -6,46
|
|ISBTR
|60.000,00
|364.000
|% -6,25
|
|SERVE
|16,07
|289.090
|% -5,41
|
|BRLSM
|9,14
|26.990.573
|% -5,28
|
|THYAO
|26,12
|5.152.360.667
|% 3,24
|
|KRDMD
|14,27
|3.356.669.009
|% -2,19
|
|SASA
|55,80
|2.549.344.609
|% 9,95
|
|KOZAL
|140,80
|1.936.080.350
|% -2,63
|
|SISE
|13,18
|1.921.010.381
|% 2,09
|
|YKBNK
|3,74
|948.314.315
|% 3,31
|
|ODAS
|1,51
|350.085.190
|% 6,34
|
|KRDMD
|14,27
|3.356.669.009
|% -2,19
|
|DOHOL
|3,11
|644.766.012
|% 7,61
|
|THYAO
|26,12
|5.152.360.667
|% 3,24
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6225
|14,6427
|% 1,33
|
|Euro
|16,1526
|16,1838
|% 2,40
|
|Sterlin
|19,2176
|19,3140
|% 1,76
|
|Frank
|15,7170
|15,8117
|% 1,39
|
|Riyal
|3,8906
|3,9101
|% 1,26
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.990
|-61,67
|
|Altın Gr.
|937
|938
|-16,49
|
|Cumhuriyet
|6.201
|6.295
|-48,00
|
|Tam
|6.153
|6.311
|-66,11
|
|Yarım
|2.974
|3.053
|-31,98
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|-15,99
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,20
|-0,09
|
|B. Petrol
|122
|122
|-6,40
|