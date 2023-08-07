***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi07/08/2023Karar SayısıSermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıFİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ: 07/08/2023KARAR SAYISI : 9SERMAYE PİYASASI KURULUNUN‘'SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ''NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCESORUMLULUK BEYANIa) Şirketimizin 01.01.2023 – 30.06.2023 dönemi Sermaye Piyasası Kurulu'nun ‘'Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği''(II-14.1)hükümleri uyarınca hazırlanan bilanço,gelir tablosu,özsermaye değişim tablosu,nakit akım tablosu ve mali tablo dipnotları ile yönetim kurulu faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde finansal tablolarımızın ve faaliyet raporumuzun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği yada açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde finansal tablolarımızın ve faaliyet raporumuzun olduğu dönem itibarıyle mali tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin, şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU ÜYESİGÜRKAN TURAL HATİCE SOYDANhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181739BIST