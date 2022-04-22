***SARKY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
22.04.2022 09:16
***SARKY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SARKY.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,3 TL Teorik Fiyat: 19,72 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022827
BIST
10:362.551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -5,98
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.546
10:3614,7357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0331
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7357
En Düşük
14,6956
10:3615,9321
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0174
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
15,9764
En Düşük
15,9045
10:36924,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,42
|Açılış
|: 924,97
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,40
En Düşük
919,94
BIST En Aktif Hisseler10:34
|DAGHL
|25,64
|4.898.023
|% 9,95
|
|IHAAS
|21,10
|5.238.724
|% 9,61
|
|SMART
|6,63
|49.346.565
|% 5,74
|
|ISBTR
|58.000,00
|174.000
|% 5,45
|
|TRCAS
|6,09
|52.324.055
|% 5,18
|
|OLMK
|8,23
|17.342.566
|% -8,96
|
|IZTAR
|19,00
|969.973
|% -4,52
|
|TDGYO
|8,15
|9.295.573
|% -4,00
|
|MANAS
|25,48
|7.274.226
|% -3,99
|
|MSGYO
|4,21
|6.930.124
|% -3,66
|
|THYAO
|39,82
|1.081.662.664
|% -0,90
|
|SISE
|18,58
|871.280.091
|% 1,64
|
|ASELS
|28,34
|813.342.323
|% -0,63
|
|EKGYO
|3,10
|504.330.415
|% 0,00
|
|GARAN
|14,43
|328.777.320
|% -0,41
|
|EKGYO
|3,10
|504.330.415
|% 0,00
|
|TSKB
|2,05
|171.386.999
|% -0,97
|
|YKBNK
|5,34
|312.926.680
|% -0,19
|
|ODAS
|2,56
|143.860.077
|% 1,19
|
|VAKBN
|4,76
|268.242.354
|% 0,21
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7268
|14,7357
|% 0,23
|
|Euro
|15,9247
|15,9321
|% -0,11
|
|Sterlin
|18,9696
|19,0647
|% -0,67
|
|Frank
|15,3716
|15,4642
|% 0,08
|
|Riyal
|3,9162
|3,9358
|% 0,19
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|1,56
|
|Altın Gr.
|924
|925
|2,05
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,48
|24,51
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,61
|-0,06
|
|B. Petrol
|107
|107
|-0,87
|