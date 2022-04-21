***SARKY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
21.04.2022 17:07
***SARKY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler SARKY
22.04.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
SARKUYSAN SARKY 0,3 0,27
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022718
BIST
17:552.559
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 32,63
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.562
En Düşük
2.531
17:5514,7074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0361
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7200
En Düşük
14,6564
17:5515,9843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0524
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
16,0718
En Düşük
15,8826
17:55919,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -3,57
|Açılış
|: 919,80
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
915,02
BIST En Aktif Hisseler17:53
|BMSCH
|8,03
|62.181.684
|% 10,00
|
|SMART
|6,27
|23.434.452
|% 10,00
|
|IHAAS
|19,25
|12.716.064
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|9.364.618
|% 10,00
|
|NETAS
|19,48
|107.456.751
|% 9,99
|
|HUNER
|3,20
|172.751.871
|% -5,04
|
|MMCAS
|3,15
|677.176
|% -4,83
|
|BRYAT
|400,50
|97.835.318
|% -4,28
|
|MEPET
|3,49
|7.417.204
|% -4,12
|
|MARKA
|3,23
|1.670.568
|% -3,58
|
|THYAO
|40,14
|4.720.757.418
|% 3,29
|
|GARAN
|14,50
|3.330.721.677
|% 2,18
|
|EKGYO
|3,14
|2.896.466.937
|% 7,90
|
|ASELS
|28,42
|2.316.849.165
|% 2,01
|
|KRDMD
|16,28
|2.241.801.248
|% 0,49
|
|EKGYO
|3,14
|2.896.466.937
|% 7,90
|
|TSKB
|2,08
|728.797.058
|% 4,00
|
|VAKBN
|4,73
|1.537.848.848
|% 7,50
|
|ODAS
|2,52
|808.152.834
|% -3,45
|
|HALKB
|6,22
|1.666.102.336
|% 4,36
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7024
|14,7081
|% 0,25
|
|Euro
|15,9608
|15,9755
|% 0,27
|
|Sterlin
|19,1040
|19,1998
|% -0,06
|
|Frank
|15,3860
|15,4787
|% -0,13
|
|Riyal
|3,9072
|3,9268
|% 0,19
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|-15,14
|
|Altın Gr.
|919
|919
|-4,42
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,61
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|-0,23
|
|B. Petrol
|109
|109
|2,48
|
Seans Raporu
17:53
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17:59INVEO
Yüzde 7.12 oranında artışla 34.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 588, 954 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 62 artarak (% 1.52 ) 2, 310
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TDGYO, DAGHL, SMART, CRFSA, BMSCH, NETAS, TRCAS, IHAAS
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17:57
PAGYO, DAGHL, TUCLK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
ODAS, AVGYO, MMCAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında