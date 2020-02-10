***SARKY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2020 16:03
***SARKY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SARKY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818079
BIST
16:39118.236
En Yüksek
|Değişim
|: -2,30%
|| -2.779,12
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
16:396,0199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0036
|Açılış
|: 6,0180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0214
En Düşük
5,9746
16:396,5899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 6,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
16:39304,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,72
|Açılış
|: 304,46
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,57
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|47.957.200
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|10.375.752
|% 14,65
|
|TSPOR
|3,50
|804.960.041
|% 10,41
|
|BOSSA
|9,65
|47.819.469
|% 9,66
|
|DESA
|5,61
|44.763.832
|% 9,14
|
|LINK
|28,30
|3.483.828
|% -15,02
|
|DOKTA
|46,60
|59.477.277
|% -14,42
|
|IZTAR
|2,89
|797.396
|% -12,69
|
|BURVA
|14,50
|145.174
|% -11,04
|
|GYHOL
|25,98
|8.938.446
|% -11,03
|
|THYAO
|14,06
|1.797.414.306
|% -2,83
|
|TSPOR
|3,50
|804.960.041
|% 10,41
|
|PETKM
|3,97
|547.349.266
|% -3,41
|
|ASELS
|23,98
|506.690.492
|% -1,96
|
|KRDMD
|2,83
|477.793.467
|% -3,41
|
|IHLGM
|1,24
|356.834.102
|% 0,81
|
|TSPOR
|3,50
|804.960.041
|% 10,41
|
|EKGYO
|1,64
|349.401.478
|% -2,38
|
|KRDMD
|2,83
|477.793.467
|% -3,41
|
|ODAS
|2,12
|358.681.692
|% -4,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7672
|7,8061
|% 0,50
|
|Frank
|6,1348
|6,1717
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5999
|1,6079
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|3,09
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,57
|
|Cumhuriyet
|2.014
|2.044
|3,00
|
|Tam
|2.005
|2.055
|4,29
|
|Yarım
|969
|994
|2,08
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,04
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|54,20
|54,20
|-0,25
|
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