***SARKY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2020 10:52
***SARKY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SARKY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SARKY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820752
BIST
13:06115.886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 243,74
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
116.032
En Düşük
114.453
13:066,1078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0067
|Açılış
|: 6,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1140
En Düşük
6,0869
13:066,5972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0111
|Açılış
|: 6,6075
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6139
En Düşük
6,5655
13:06320,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 3,21
|Açılış
|: 320,93
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
321,63
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|GYHOL
|27,10
|208.766
|% 14,93
|
|DGGYO
|6,41
|12.511.792
|% 12,65
|
|RYSAS
|8,80
|2.399.313
|% 10,41
|
|MRDIN
|5,69
|70.735.088
|% 10,27
|
|KOZAA
|12,24
|224.664.989
|% 8,90
|
|MIPAZ
|3,11
|113.410.127
|% -12,64
|
|HATEK
|8,28
|7.380.918
|% -10,68
|
|ORMA
|4,00
|41.112
|% -9,71
|
|EMNIS
|1,96
|43.055
|% -9,26
|
|EKIZ
|0,96
|38.521
|% -8,57
|
|THYAO
|14,28
|598.089.169
|% -0,63
|
|ASELS
|28,58
|543.877.074
|% 0,78
|
|HALKB
|6,75
|253.508.224
|% -1,03
|
|IPEKE
|9,79
|245.927.776
|% 6,30
|
|KOZAA
|12,24
|224.664.989
|% 8,90
|
|ODAS
|2,09
|196.763.544
|% 1,95
|
|CEMAS
|1,25
|118.051.188
|% 1,63
|
|EKGYO
|1,51
|135.669.244
|% -1,31
|
|ADESE
|1,52
|129.786.848
|% 4,11
|
|IHLGM
|1,18
|96.986.733
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8672
|7,9067
|% 0,40
|
|Frank
|6,1981
|6,2354
|% 0,36
|
|Riyal
|1,6239
|1,6320
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.635
|14,84
|
|Altın Gr.
|321
|321
|3,40
|
|Cumhuriyet
|2.125
|2.157
|27,00
|
|Tam
|2.116
|2.169
|28,95
|
|Yarım
|1.023
|1.049
|14,00
|
|Çeyrek
|513
|525
|7,01
|
|Gümüş.Ons
|18,52
|18,57
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|0,04
|
|B. Petrol
|58,19
|58,19
|-1,12
|