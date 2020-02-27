***SARKY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.02.2020 12:08
***SARKY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SARKY]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SARKY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821951
BIST
14:35112.029
En Yüksek
|Değişim
|: -2,73%
|| -3.142,65
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
111.353
14:356,1736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0211
|Açılış
|: 6,1710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1741
En Düşük
6,1506
14:356,7611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0636
|Açılış
|: 6,7470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7611
En Düşük
6,6963
14:35327,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 3,30
|Açılış
|: 327,29
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,50
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|1,24
|296.615
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|432.674
|% 9,68
|
|BALAT
|2,72
|446.415
|% 9,68
|
|FMIZP
|49,70
|37.432.828
|% 7,76
|
|OYAYO
|3,15
|42.456.489
|% 7,14
|
|SNPAM
|5,50
|1.616.447
|% -12,70
|
|ALGYO
|15,58
|124.754.494
|% -12,47
|
|TURGG
|43,50
|1.454.515
|% -10,27
|
|TSPOR
|5,49
|38.507.460
|% -10,00
|
|HALKS
|3,24
|135.239
|% -10,00
|
|THYAO
|12,55
|1.604.588.570
|% -5,21
|
|ASELS
|27,92
|761.613.272
|% -3,72
|
|KRDMD
|2,79
|611.291.905
|% -4,12
|
|IHLGM
|1,31
|456.937.545
|% -1,50
|
|EKGYO
|1,49
|283.119.954
|% -1,97
|
|IHLGM
|1,31
|456.937.545
|% -1,50
|
|KRDMD
|2,79
|611.291.905
|% -4,12
|
|EKGYO
|1,49
|283.119.954
|% -1,97
|
|THYAO
|12,55
|1.604.588.570
|% -5,21
|
|ODAS
|2,10
|223.695.058
|% -3,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9198
|7,9595
|% 0,01
|
|Frank
|6,3264
|6,3645
|% 0,81
|
|Riyal
|1,6402
|1,6484
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.651
|13,94
|
|Altın Gr.
|327
|327
|2,82
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.200
|19,00
|
|Tam
|2.156
|2.210
|20,62
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|9,97
|
|Çeyrek
|523
|535
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,08
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|51,71
|51,71
|-1,10
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