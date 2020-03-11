SARKY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,92
|44.669.665
|% 17,72
|DEVA
|9,71
|34.172.355
|% 17,13
|ECZYT
|10,75
|13.818.128
|% 16,97
|SELEC
|7,17
|16.392.742
|% 16,59
|VKING
|3,31
|9.277.419
|% 11,82
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8898
|7,9293
|% -0,47
|Frank
|6,5356
|6,5750
|% 0,19
|Riyal
|1,6308
|1,6390
|% -0,29
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.662
|1.663
|12,90
|Altın Gr.
|328
|328
|1,87
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|Gümüş.Ons
|17,00
|17,05
|0,14
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,02
|B. Petrol
|36,84
|36,84
|-0,38
Seans Raporu
- 11:02KLNMA Yüzde 7.15 oranında artışla 32.06 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 125 adet işlem
- 11:01INTEM Yüzde 9.65 oranında artışla 9.32 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 547 adet işlem
- 11:00ECILC Yüzde 18.02 oranında artışla 3.93 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 137, 218 adet işlem
- 10:59XU100 Endeks 102, 266 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 19 üstünde . İşlem hacmi 1, 570.00 milyon TL de
- 10:58RTALB Yüzde 9.38 oranında artışla 2.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 037, 360 adet işlem