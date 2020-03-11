***SARKY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 14:01
***SARKY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SARKY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SARKY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826930
BIST
13:58101.314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 251,76
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
100.200
13:586,1672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0107
|Açılış
|: 6,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
13:586,9873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0397
|Açılış
|: 6,9710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
6,9944
En Düşük
6,9390
13:58329,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 3,38
|Açılış
|: 329,97
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
330,47
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,97
|153.336.078
|% 19,22
|
|RTALB
|2,28
|31.450.344
|% 18,75
|
|DEVA
|9,81
|107.399.674
|% 18,34
|
|SELEC
|7,15
|72.822.671
|% 16,26
|
|ECZYT
|10,62
|71.227.340
|% 15,56
|
|ISKUR
|300.500,00
|300.500
|% -20,92
|
|OYAYO
|4,78
|602.218
|% -14,95
|
|BRKSN
|2,95
|2.576.224
|% -14,74
|
|BURCE
|5,21
|988.922
|% -13,88
|
|ARMDA
|15,48
|557.183
|% -12,54
|
|ASELS
|25,66
|677.987.005
|% -0,93
|
|THYAO
|9,88
|417.588.218
|% -0,90
|
|GARAN
|9,45
|242.370.089
|% 1,07
|
|TSPOR
|4,19
|186.106.555
|% -12,16
|
|GSRAY
|2,38
|174.357.628
|% -7,39
|
|IHLGM
|1,15
|102.343.537
|% -3,36
|
|ODAS
|1,62
|143.301.639
|% -5,81
|
|ADESE
|1,32
|105.728.842
|% 5,60
|
|CEMAS
|0,95
|78.544.725
|% -5,00
|
|GSRAY
|2,38
|174.357.628
|% -7,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9581
|7,9980
|% 0,39
|
|Frank
|6,5668
|6,6064
|% 0,66
|
|Riyal
|1,6388
|1,6471
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|16,66
|
|Altın Gr.
|330
|330
|3,32
|
|Cumhuriyet
|2.187
|2.220
|26,00
|
|Tam
|2.175
|2.229
|19,77
|
|Yarım
|1.051
|1.078
|9,56
|
|Çeyrek
|527
|539
|4,78
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,10
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,04
|
|B. Petrol
|36,32
|36,32
|-0,90
|