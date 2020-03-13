***SARKY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 14:56
***SARKY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SARKY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828683
BIST
14:4697.995
En Yüksek
|Değişim
|: 4,65%
|| 4.355,48
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.003
En Düşük
91.644
14:466,2744
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0429
|Açılış
|: 6,2630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
14:467,0023
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,0706
|Açılış
|: 6,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
14:46319,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,77
|Açılış
|: 319,59
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|5,72
|532.622
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|3.970.307
|% 10,00
|
|ALARK
|3,97
|23.339.562
|% 9,97
|
|QNBFB
|37,56
|1.421.113
|% 9,95
|
|PEKGY
|1,99
|4.903.567
|% 9,94
|
|AKGRT
|5,19
|4.511.161
|% -13,21
|
|ECZYT
|9,81
|32.688.150
|% -10,00
|
|IHGZT
|3,24
|5.673
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|189.511
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|189.511
|% -10,00
|
|ASELS
|25,74
|771.122.060
|% 5,67
|
|THYAO
|9,25
|718.059.475
|% 9,08
|
|GARAN
|9,34
|389.475.917
|% 6,86
|
|YKBNK
|2,25
|225.759.680
|% 5,63
|
|KRDMD
|2,10
|219.596.952
|% 5,00
|
|ODAS
|1,40
|201.289.476
|% 6,06
|
|IHLGM
|0,93
|103.558.173
|% 3,33
|
|KRDMD
|2,10
|219.596.952
|% 5,00
|
|YKBNK
|2,25
|225.759.680
|% 5,63
|
|THYAO
|9,25
|718.059.475
|% 9,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8169
|7,8561
|% -1,19
|
|Frank
|6,5747
|6,6143
|% -1,32
|
|Riyal
|1,6635
|1,6719
|% -0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.582
|1.582
|5,15
|
|Altın Gr.
|319
|319
|-0,92
|
|Cumhuriyet
|2.123
|2.155
|3,00
|
|Tam
|2.113
|2.165
|-2,30
|
|Yarım
|1.021
|1.048
|-1,12
|
|Çeyrek
|512
|524
|-0,56
|
|Gümüş.Ons
|15,75
|15,79
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,18
|-0,03
|
|B. Petrol
|34,93
|34,93
|1,71
|