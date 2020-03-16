***SARKY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 16:43
***SARKY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SARKY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829416
BIST
16:3287.373
En Yüksek
|Değişim
|: -8,61%
|| -8.232,25
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
87.357
16:326,4214
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,0919
|Açılış
|: 6,4220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4218
En Düşük
6,2780
16:327,1550
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 0,1220
|Açılış
|: 7,1420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
16:32300,82
En Yüksek
|Değişim
|: -3,39%
|| -10,57
|Açılış
|: 300,82
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,20
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|RTALB
|2,92
|84.778.652
|% 6,96
|
|KUYAS
|1,12
|11.486.252
|% 5,66
|
|VKING
|3,68
|8.857.599
|% 3,08
|
|ISKUR
|288.000,00
|581.000
|% 2,13
|
|TOASO
|19,35
|19.337.935
|% -10,00
|
|KUTPO
|5,40
|1.086.610
|% -10,00
|
|YYAPI
|0,36
|6.794.716
|% -10,00
|
|TRKCM
|2,52
|25.093.738
|% -10,00
|
|OYLUM
|2,16
|1.831.363
|% -10,00
|
|ASELS
|22,92
|580.766.801
|% -9,98
|
|THYAO
|8,26
|527.253.870
|% -9,63
|
|GARAN
|8,13
|421.418.848
|% -9,77
|
|ECILC
|3,66
|207.572.726
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,02
|167.438.610
|% -8,60
|
|YKBNK
|2,02
|167.438.610
|% -8,60
|
|ODAS
|1,25
|93.951.584
|% -9,42
|
|IHLGM
|0,86
|63.284.492
|% -9,47
|
|EKGYO
|1,10
|80.903.456
|% -8,33
|
|THYAO
|8,26
|527.253.870
|% -9,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8418
|7,8812
|% 1,21
|
|Frank
|6,7509
|6,7915
|% 1,88
|
|Riyal
|1,7059
|1,7145
|% 1,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-8,99
|
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|-45,00
|
|Tam
|2.025
|2.079
|-44,24
|
|Yarım
|979
|1.006
|-21,40
|
|Çeyrek
|491
|503
|-10,70
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|Gümüş Gr.
|2,57
|2,58
|-0,42
|
Seans Raporu
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