***SARKY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2020 12:57
***SARKY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SARKY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893189
BIST
15:431.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,86
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.389
|
1.397
En Düşük
1.385
15:437,8519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,8683
En Düşük
7,8148
15:439,5345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0082
|Açılış
|: 9,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5400
|
9,5716
En Düşük
9,5061
15:43465,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,43
|Açılış
|: 465,17
|
|Önceki Kapanış
|: 461,75
|
466,31
En Düşük
460,81
BIST En Aktif Hisseler15:43
|INTEM
|22,66
|2.625.274
|% 10,00
|
|UZERB
|51,10
|728.022
|% 9,99
|
|YAPRK
|49,60
|1.170.461
|% 9,98
|
|IZTAR
|16,31
|2.083.097
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,40
|1.428.581
|% 9,95
|
|ISKUR
|333.000,00
|333.000
|% -10,00
|
|BERA
|17,70
|107.325.740
|% -9,97
|
|BASCM
|11,80
|135.327
|% -8,53
|
|IZMDC
|12,95
|38.666.137
|% -7,70
|
|SELGD
|4,58
|1.051.984
|% -7,66
|
|GARAN
|9,70
|1.530.192.037
|% 0,41
|
|EKGYO
|2,07
|1.162.062.178
|% 1,97
|
|PETKM
|4,92
|941.021.275
|% 1,44
|
|KRDMD
|5,38
|893.807.592
|% -0,92
|
|HALKB
|5,50
|890.881.620
|% 2,80
|
|EKGYO
|2,07
|1.162.062.178
|% 1,97
|
|YKBNK
|3,12
|701.290.306
|% 1,96
|
|ODAS
|4,04
|852.678.043
|% 0,75
|
|ALBRK
|1,92
|399.088.282
|% 3,23
|
|PETKM
|4,92
|941.021.275
|% 1,44
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8474
|7,8519
|% 0,01
|
|Euro
|9,5256
|9,5345
|% -0,09
|
|Sterlin
|10,4770
|10,5296
|% 0,41
|
|Frank
|8,8221
|8,8752
|% 0,05
|
|Riyal
|2,0853
|2,0958
|% -0,08
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|465
|465
|3,57
|
|Cumhuriyet
|3.083
|3.130
|13,00
|
|Tam
|3.071
|3.148
|13,74
|
|Yarım
|1.484
|1.523
|6,65
|
|Çeyrek
|744
|761
|3,32
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,31
|0,43
|
Seans Raporu
15:43
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