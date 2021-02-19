***SARKY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.02.2021 11:17
***SARKY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SARKY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SARKY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911010
BIST
12:141.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 14,66
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.561
En Düşük
1.550
12:146,9645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 6,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9550
|
6,9992
En Düşük
6,9528
12:148,4539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0208
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4000
|
8,4711
En Düşük
8,4198
12:14397,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,67
|Açılış
|: 397,16
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
399,82
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler12:14
|SODSN
|46,20
|664.541
|% 10,00
|
|VERTU
|33,90
|2.218.857
|% 9,99
|
|HEKTS
|34,86
|304.918.371
|% 9,97
|
|TMPOL
|21,06
|22.144.075
|% 9,97
|
|LINK
|38,82
|18.575.573
|% 9,97
|
|IZMDC
|3,60
|31.534.830
|% -10,00
|
|ARTI
|6,48
|135.808
|% -10,00
|
|BALAT
|10,22
|344.107
|% -9,96
|
|RODRG
|24,10
|1.106.021
|% -9,94
|
|TACTR
|23,30
|55.710
|% -9,76
|
|SASA
|53,55
|1.217.260.418
|% 7,53
|
|KOZAL
|147,30
|1.046.280.460
|% -3,16
|
|GUBRF
|81,85
|912.342.173
|% 6,99
|
|GARAN
|9,24
|468.991.559
|% -0,96
|
|PETKM
|5,18
|449.687.445
|% 1,37
|
|SKBNK
|1,49
|191.030.455
|% 0,00
|
|ODAS
|3,97
|384.736.568
|% -2,46
|
|IHLAS
|1,12
|102.150.372
|% -3,45
|
|PETKM
|5,18
|449.687.445
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,44
|201.647.397
|% -0,81
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9610
|6,9645
|% 0,00
|
|Euro
|8,4466
|8,4539
|% 0,25
|
|Sterlin
|9,7119
|9,7606
|% -0,03
|
|Frank
|7,7536
|7,8003
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8500
|1,8593
|% -0,17
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|0,33
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|2.638
|2.678
|-14,00
|
|Tam
|2.626
|2.693
|-10,87
|
|Yarım
|1.269
|1.303
|-5,26
|
|Çeyrek
|637
|651
|-2,63
|
|Gümüş.Ons
|27,14
|27,18
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,01
|
|B. Petrol
|63,03
|63,03
|-0,90
|
Seans Raporu
12:14
daha fazla
-
12:23XU100
Endeks 1, 559 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 13, 033.00 milyon TL de
-
12:23VESTL
Yüzde 8.21 oranında artışla 31.36 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 130, 285 adet işlem
-
12:22LOGO
Yüzde 7.76 oranında artışla 152.80 lira fiyatla işlem gören hissede 996, 463 adet işlem
-
12:21GUBRF
Yüzde 7.39 oranında artışla 82.15 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 583, 972 adet işlem
-
12:20KAREL
Yüzde 4.77 oranında artışla 30.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 317, 685 adet işlem