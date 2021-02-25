***SARKY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2021 13:14
***SARKY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SARKY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912656
BIST
13:021.496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 13,18
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.495
13:027,2132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0437
|Açılış
|: 7,2020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2132
En Düşük
7,1530
13:028,8291
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1029
|Açılış
|: 8,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8291
En Düşük
8,7148
13:02415,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 415,64
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,33
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler13:00
|KSTUR
|346,60
|1.363.178
|% 10,00
|
|MERIT
|414,70
|2.243.942
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|3.052.751
|% 9,99
|
|CASA
|215,30
|658.818
|% 9,96
|
|BALAT
|10,29
|3.159.339
|% 9,94
|
|DIRIT
|6,50
|1.200.628
|% -9,97
|
|RODRG
|21,16
|902.394
|% -9,96
|
|OZRDN
|11,09
|1.159.807
|% -8,95
|
|KRONT
|59,30
|19.321.775
|% -6,47
|
|MARTI
|2,34
|57.774.682
|% -4,88
|
|PETKM
|5,38
|1.179.464.244
|% 4,26
|
|KARSN
|4,67
|677.055.050
|% -0,64
|
|THYAO
|13,13
|667.249.759
|% 2,34
|
|SASA
|43,20
|608.679.730
|% 8,16
|
|KOZAL
|134,90
|539.617.440
|% 1,05
|
|EKGYO
|2,35
|524.521.230
|% 3,52
|
|PETKM
|5,38
|1.179.464.244
|% 4,26
|
|IHLAS
|0,90
|139.974.466
|% 0,00
|
|KARSN
|4,67
|677.055.050
|% -0,64
|
|TSKB
|1,75
|199.108.282
|% 0,57
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2099
|7,2132
|% 0,61
|
|Euro
|8,8230
|8,8291
|% 1,18
|
|Sterlin
|10,1727
|10,2238
|% 0,66
|
|Frank
|7,9120
|7,9596
|% 0,47
|
|Riyal
|1,9138
|1,9234
|% 0,41
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|-8,26
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-0,91
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-8,00
|
|Tam
|2.748
|2.818
|-10,76
|
|Yarım
|1.328
|1.363
|-5,21
|
|Çeyrek
|666
|681
|-2,61
|
|Gümüş.Ons
|27,95
|27,99
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,04
|
|B. Petrol
|66,45
|66,45
|0,27
|