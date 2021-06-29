***SARKY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2021 10:22
***SARKY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SARKY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SARKY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944710
BIST
13:051.356
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -17,06
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.354
13:058,7209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0377
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7461
En Düşük
8,6689
13:0510,3878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0176
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3438
13:05496,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,14
|Açılış
|: 496,73
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
495,27
BIST En Aktif Hisseler13:05
|TKURU
|271,00
|2.703.767
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.119.007
|% 9,97
|
|KUTPO
|59,75
|366.268.164
|% 9,94
|
|MERKO
|5,45
|13.293.684
|% 9,88
|
|VANGD
|5,81
|5.161.752
|% 9,83
|
|YBTAS
|11.925,00
|144.375
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|4.877.785
|% -9,98
|
|SAMAT
|4,79
|19.793.846
|% -9,11
|
|ISBIR
|5.300,10
|1.144.817
|% -8,90
|
|MERIT
|16,31
|473.269
|% -8,63
|
|THYAO
|13,41
|661.360.268
|% -3,25
|
|GARAN
|8,15
|539.684.810
|% -0,37
|
|KUTPO
|59,75
|366.268.164
|% 9,94
|
|EKGYO
|1,92
|363.361.717
|% -1,03
|
|KOZAL
|114,90
|219.930.848
|% -1,54
|
|EKGYO
|1,92
|363.361.717
|% -1,03
|
|TSKB
|1,26
|84.177.223
|% -0,79
|
|GARAN
|8,15
|539.684.810
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,15
|128.083.934
|% -0,46
|
|THYAO
|13,41
|661.360.268
|% -3,25
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7174
|8,7209
|% 0,43
|
|Euro
|10,3830
|10,3878
|% 0,17
|
|Sterlin
|12,0425
|12,1029
|% 0,14
|
|Frank
|9,4342
|9,4910
|% 0,26
|
|Riyal
|2,3169
|2,3286
|% 0,31
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-7,04
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|3.288
|3.338
|-18,00
|
|Tam
|3.272
|3.356
|-17,76
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|-8,59
|
|Çeyrek
|793
|812
|-4,29
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,00
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,29
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,10
|74,10
|-0,04
|