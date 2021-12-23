***SARKY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.12.2021 14:19
***SARKY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SARKY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985690
BIST
14:321.764
En Yüksek
|Değişim
|: -2,23%
|| -40,22
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.761
14:3210,5558
En Yüksek
|Değişim
|: -13,41%
|| -1,6341
|Açılış
|: 10,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
14:3212,0420
En Yüksek
|Değişim
|: -12,99%
|| -1,7981
|Açılış
|: 12,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
14:32619,60
En Yüksek
|Değişim
|: -12,46%
|| -88,20
|Açılış
|: 619,60
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
613,98
BIST En Aktif Hisseler14:32
|PENTA
|359,70
|29.440.831
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|9.017.864
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|11.981.947
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|5.013.982
|% 9,86
|
|SUMAS
|100,00
|308.737
|% 9,53
|
|DZGYO
|2,34
|84.260.648
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.233.567
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|DOBUR
|79,95
|1.244.502
|% -9,97
|
|NIBAS
|10,88
|8.585.125
|% -9,93
|
|GARAN
|11,75
|2.487.299.382
|% -1,09
|
|SISE
|12,63
|1.904.936.788
|% -4,89
|
|EREGL
|24,62
|1.434.845.021
|% -3,22
|
|KRDMD
|8,72
|1.149.194.051
|% -6,24
|
|TUPRS
|140,70
|1.125.836.130
|% -6,01
|
|YKBNK
|3,50
|831.428.653
|% 0,57
|
|GARAN
|11,75
|2.487.299.382
|% -1,09
|
|SISE
|12,63
|1.904.936.788
|% -4,89
|
|ODAS
|1,38
|178.670.531
|% 0,73
|
|KRDMD
|8,72
|1.149.194.051
|% -6,24
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,4734
|10,5558
|% -13,41
|
|Euro
|11,8566
|12,0420
|% -12,99
|
|Sterlin
|14,3314
|14,4033
|% -11,83
|
|Frank
|11,5930
|11,6628
|% -12,30
|
|Riyal
|2,8439
|2,8582
|% -12,21
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|0,02
|
|Altın Gr.
|634
|634
|-73,92
|
|Cumhuriyet
|4.253
|4.317
|-588,00
|
|Tam
|4.207
|4.350
|-588,16
|
|Yarım
|2.033
|2.104
|-284,51
|
|Çeyrek
|1.020
|1.052
|-142,25
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,85
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|8,01
|8,02
|-0,94
|
|B. Petrol
|75,56
|75,56
|0,28
|
Seans Raporu
14:32
daha fazla
-
14:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -46, 97 kaybederek (% -2.37 ) 1, 934
-
14:46XU100
Endeks 1, 763 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 29 altında . İşlem hacmi 21, 137.00 milyon TL de
-
14:46FROTO
Yüzde -6.62 oranında düşüşle 211.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 517, 510 adet işlem
-
14:45GMSTR
Yüzde -8.51 oranında düşüşle 56.14 lira fiyatla işlem gören hissede 331, 715 adet işlem
-
14:44GSDHO
Yüzde -9.33 oranında düşüşle 2.72 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 138, 050 adet işlem