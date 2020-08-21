***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.08.2020 10:38
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SARKY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sevgür Arslanpay tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870555
BIST
11:271.139
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 11,94
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
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1.141
En Düşük
1.133
11:277,2553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
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|Açılış
|: 7,2550
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|Önceki Kapanış
|: 7,3530
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7,3403
En Düşük
7,1952
11:278,5744
En Yüksek
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|: -0,97%
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|Açılış
|: 8,5450
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|Önceki Kapanış
|: 8,6650
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8,7168
En Düşük
8,5427
11:27450,02
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
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|Açılış
|: 450,02
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|Önceki Kapanış
|: 456,95
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460,26
En Düşük
449,24
BIST En Aktif Hisseler11:27
|KENT
|2.468,50
|12.182.048
|% 10,00
|
|MRSHL
|148,80
|987.139
|% 9,98
|
|ISGSY
|7,23
|5.512.063
|% 9,88
|
|ETILR
|4,15
|232.338
|% 9,79
|
|AVHOL
|1,81
|1.135.176
|% 9,70
|
|TGSAS
|7,84
|4.262.130
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|4.150
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|1.174.605
|% -9,89
|
|TKURU
|72,20
|1.993.799
|% -9,86
|
|ARTI
|2,42
|66.306
|% -9,70
|
|PETKM
|4,90
|1.376.219.502
|% 5,38
|
|TUPRS
|94,25
|1.152.589.557
|% 2,45
|
|GARAN
|7,23
|351.633.277
|% 1,26
|
|TKFEN
|15,95
|300.230.588
|% 4,87
|
|SISE
|6,32
|295.746.929
|% 1,28
|
|PETKM
|4,90
|1.376.219.502
|% 5,38
|
|SKBNK
|1,58
|163.461.557
|% 2,60
|
|EKGYO
|2,05
|193.971.007
|% 0,99
|
|ZOREN
|3,08
|259.026.511
|% 5,84
|
|YKBNK
|2,21
|178.766.488
|% 2,31
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2531
|7,2553
|% -0,58
|
|Euro
|8,5632
|8,5744
|% -0,97
|
|Sterlin
|9,5354
|9,5832
|% -0,84
|
|Frank
|7,9230
|7,9708
|% -1,07
|
|Riyal
|1,9253
|1,9349
|% -0,77
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-15,26
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-5,12
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.018
|3.095
|-65,80
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|-31,83
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,92
|
|Gümüş.Ons
|26,96
|27,00
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,07
|
|B. Petrol
|44,75
|44,75
|-0,13
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